Teknoloji Apple Harita uygulamasına rapor özelliği eklendi
İNTERNET

Apple Harita uygulamasına rapor özelliği eklendi

Apple Harita uygulaması yeni güncelleme sonrasında Yandex Navi'deki gibi kullanıcılar tarafından not ekleme özelliği kazandı. Böylece kullanıcılar kaza ya da yol durumuyla alakalı bilgi paylaşabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Teknoloji
Teknoloji

Apple Harita, Google Haritalar ya da Waze gibi yön bulma uygulamaları son yıllarda yayınlanan güncellemelerle önemli bir dizi özellik kazandı. Apple Harita için yayınlanan yeni güncellemeyi de buna dahil etmek mümkün. En yeni sürüm, kullanıcıların harita üzerinde ufak notlar eklemesine imkan tanıyor. Yani aslına bakılırsa Yandex Haritalar'daki gibi bir yapı oluşuyor.

Kullanıcılar not ekleyebiliyor

Güncellemeyi yapan kullanıcılar Bildir düğmesi üzerinden işlemi gerçekleştirebiliyor. Böylece trafik kazası ya da herhangi bir uyarıyı buraya metin olarak ekleyebiliyor. Böylece diğerkullanıcılar harita üzerinden bölgeyi görüntülediğinde uyarıları görebiliyor. Yani aslında bir anlamda Apple Haritalar kullanıcıları tarafından mini içerikler oluşturuluyor.

Bildir düğmesinin zaman içinde çok daha efektif hale gelecek şekilde güncellenmesi bekleniyor.

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