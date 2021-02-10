Apple Harita uygulamasına rapor özelliği eklendi

Apple Harita, Google Haritalar ya da Waze gibi yön bulma uygulamaları son yıllarda yayınlanan güncellemelerle önemli bir dizi özellik kazandı. Apple Harita için yayınlanan yeni güncellemeyi de buna dahil etmek mümkün. En yeni sürüm, kullanıcıların harita üzerinde ufak notlar eklemesine imkan tanıyor. Yani aslına bakılırsa Yandex Haritalar'daki gibi bir yapı oluşuyor.

Kullanıcılar not ekleyebiliyor

Güncellemeyi yapan kullanıcılar Bildir düğmesi üzerinden işlemi gerçekleştirebiliyor. Böylece trafik kazası ya da herhangi bir uyarıyı buraya metin olarak ekleyebiliyor. Böylece diğerkullanıcılar harita üzerinden bölgeyi görüntülediğinde uyarıları görebiliyor. Yani aslında bir anlamda Apple Haritalar kullanıcıları tarafından mini içerikler oluşturuluyor.

Bildir düğmesinin zaman içinde çok daha efektif hale gelecek şekilde güncellenmesi bekleniyor.