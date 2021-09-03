Teknoloji Apple iOS 15 ile birlikte reklam takibi için izin istiyor
İNTERNET

Apple iOS 15 ile birlikte reklam takibi için izin istiyor

Apple, sonbaharda çıkacak olan iOS ile birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı'nı bir adım daha öteye götürüyor. Şirket artık kendi uygulamalarında da reklam takibi için izin istemeye başlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple iOS 15 ile birlikte reklam takibi için izin istiyor
iOS 15

Apple, yıl sonunda mobil işletim sisteminin yeni sürümünü hayata geçirmeyi planlıyor. Yani aslında hem iOS 15 hem de iPadOS 15'in final sürümlerinin yayınlanması söz konusu. Şu anda beta süreciyle testler devam ederken birkaç ay içinde yeni versiyonun hayata geçmesi bekleniyor.

Apple da artık reklam takibi için kullanıcılardan izin isteyecek.
Apple da artık reklam takibi için kullanıcılardan izin isteyecek.

iOS 15 uyumlu cihazlar hangileri?

iOS 15, başta iPhone 6s ve iPhone 6s Plus olmak üzere iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus da dahil olmak üzere yeni nesil tüm iPhone'lara destek sağlıyor. Buna ek olarak 7.nesil iPod touch da iOS 15 kurulabilen cihazlar listesinde yer alıyor.

iOS 14.5'te yer alan Uygulama Takibi Şeffaflığı, yeni sürümle birlikte bir adım daha ileri gidiyor. Böylece artık Apple da kendi uygulamalarındaki reklam takibi için izin istemeyen başlıyor.

Konuyla alakalı olarak yapılan açıklama ise şu şekilde:

    Uygulama Takibi Şeffaflığı, bir uygulamanın reklam sunma veya veri simsarlarıyla paylaşım amacıyla başka şirket uygulamalarını ve web sitelerindeki eylemlerinizi takip edip edemeyeceğini seçmenizi sağlar.

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