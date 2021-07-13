Eski iPhone'lar iOS 15 güncellemesinin bazı yeni özelliklerinden yararlanamayacak

Apple, kısa bir süre önce en yeni mobil işletim sürümü olan iOS 15'i duyurdu. Böylece tam 6 sene önce çıkmış olan iPhone 6s için bile güncellemeyi alabiliyor. Ayrıca şirket yeni iPhone güncellemesi konusunda kullanıcıları zorlamıyor. Yani aslında yükseltme yaptıktan sonra eski sürüme dönmek isteyen kullanıcılara fırsat sunuluyor. Ayrıca bu noktada iOS 14 tarafındaki ek güvenlik güncelleştirmeleri de devam ediyor.
iOS 15'in bir diğer önemli detayı ise kısa süre önce ortaya çıktı. Zira en yeni mobil işletim sisteminde özellikler cihaza göre farklılık gösterebiliyor. Yani bu da iOS 15'in tüm yeniliklerinin her cihazda aynı şekilde çalışmayacağı anlamına geliyor. Özellikle iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE ve iPhone X modellerinin birçok özellikten yoksun olacağı söyleniyor.
iOS 15 güncellemesi hangi telefonlara geliyor?
Mobil işletim sisteminin en yeni sürümü başta iPhone 6s ve iPhone SE olmak üzere birçok farklı telefona geliyor. Tam liste ise şu şekilde:
- iPhone 6s
iPhone SE
iPhone 7 serisi
iPhone 8 serisi
iPhone X
iPhone XR
iPhone Xs serisi
iPhone 11 serisi
iPhone 12 serisi
iPod touch 7.jenerasyon
iOS 15 güncellemesi ne zaman çıkıyor?
iOS 15 güncellemesinin sonbaharda çıkması bekleniyor. Ancak şu anda tam olarak tarih belli değil. Her zaman olduğu gibi kullanıcılara kademeli olarak sunulacağı da bilinen detaylar arasında.
iOS 15 güncellemesi nasıl yüklenir?
Güncelleme her zamanki gibi çok basit bir şekilde yüklenebiliyor. Bunun için Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme kısmından güncellemeleri kontrol etmek ve indirip yüklemek yeterli. Ayrıca isteğe bağlı olarak bu bölümden otomatik güncellemeler de aktif edilebiliyor.