Teknoloji Eski iPhonelar iOS 15 güncellemesinin bazı yeni özelliklerinden yararlanamayacak
İNTERNET

Eski iPhone'lar iOS 15 güncellemesinin bazı yeni özelliklerinden yararlanamayacak

Apple, her zaman olduğu gibi iOS 15 güncellemesiyle de eski iPhone'larına desteği devam ettiriyor. Yani iPhone 6s, iPhone 7 ve iPhone 8 serisi modeller en yeni versiyona yükseltebiliyor. Fakat bu durumda bazı özelliklerin kullanılması söz konusu olmayacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Eski iPhonelar iOS 15 güncellemesinin bazı yeni özelliklerinden yararlanamayacak
iOS 15

Apple, kısa bir süre önce en yeni mobil işletim sürümü olan iOS 15'i duyurdu. Böylece tam 6 sene önce çıkmış olan iPhone 6s için bile güncellemeyi alabiliyor. Ayrıca şirket yeni iPhone güncellemesi konusunda kullanıcıları zorlamıyor. Yani aslında yükseltme yaptıktan sonra eski sürüme dönmek isteyen kullanıcılara fırsat sunuluyor. Ayrıca bu noktada iOS 14 tarafındaki ek güvenlik güncelleştirmeleri de devam ediyor.

En yeni iOS sürümüyle gelen özellikler eski iPhone'larda kullanılamayacak.
En yeni iOS sürümüyle gelen özellikler eski iPhone'larda kullanılamayacak.

iOS 15'in bir diğer önemli detayı ise kısa süre önce ortaya çıktı. Zira en yeni mobil işletim sisteminde özellikler cihaza göre farklılık gösterebiliyor. Yani bu da iOS 15'in tüm yeniliklerinin her cihazda aynı şekilde çalışmayacağı anlamına geliyor. Özellikle iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE ve iPhone X modellerinin birçok özellikten yoksun olacağı söyleniyor.

iOS 15 güncellemesi hangi telefonlara geliyor?

Mobil işletim sisteminin en yeni sürümü başta iPhone 6s ve iPhone SE olmak üzere birçok farklı telefona geliyor. Tam liste ise şu şekilde:

    iPhone 6s
    iPhone SE
    iPhone 7 serisi
    iPhone 8 serisi
    iPhone X
    iPhone XR
    iPhone Xs serisi
    iPhone 11 serisi
    iPhone 12 serisi
    iPod touch 7.jenerasyon

iOS 15 güncellemesi ne zaman çıkıyor?

iOS 15 güncellemesinin sonbaharda çıkması bekleniyor. Ancak şu anda tam olarak tarih belli değil. Her zaman olduğu gibi kullanıcılara kademeli olarak sunulacağı da bilinen detaylar arasında.

iOS 15 güncellemesi nasıl yüklenir?

Güncelleme her zamanki gibi çok basit bir şekilde yüklenebiliyor. Bunun için Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme kısmından güncellemeleri kontrol etmek ve indirip yüklemek yeterli. Ayrıca isteğe bağlı olarak bu bölümden otomatik güncellemeler de aktif edilebiliyor.

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