Teknoloji iOS 15 ve iPadOS 15in beta sürümü kullanıcılara açıldı
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iOS 15 ve iPadOS 15'in beta sürümü kullanıcılara açıldı

Apple, sonbahar aylarında yayınlayacağı iOS 15 ve iPadOS 15 için yeni beta sürümünün testlerine başladı. Yeni sürüm, 6 yıl önce duyurulan ve satışa çıkarılan iPhone 6s ve iPhone 6s Plus gibi modellere de yüklenebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iOS 15 ve iPadOS 15in beta sürümü kullanıcılara açıldı
iOS 15

Apple, yıl sonunda mobil işletim sisteminin yeni sürümünü hayata geçirmeyi planlıyor. Yani aslında hem iOS 15 hem de iPadOS 15'in final sürümlerinin yayınlanması söz konusu. Şu anda ise beta süreciyle birlikte testler devam ediyor. Ancak isteyen kullanıcılar şu anda yeni sürümü kurup deneyebiliyor.

iOS 15 uyumlu cihazlar listesi

Yeni sürümle birlikte bir dizi yenilik geliyor. Ama buna ek olarak önceki versiyonda karşılaşılan çeşitli hatalar da ortadan kalkıyor. Uyumlu cihazlistesi ise şu şekilde:

    iPhone 12 mini, iPad 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
    iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
    iPhone XR
    iPhone Xs ve iPhone Xs Max
    iPhone X
    iPhone 8 ve iPhone 8 Plus
    iPhone 7 ve iPhone 7 Plus
    iPhone SE
    iPhone 6s ve iPhone 6s Plus
    7.nesil iPod touch

Bu yeni sürümün yüklenebildiği en eski cihaz iPhone 6s ve iPhone 6s Plus. Yani aslına bakılırsa 6 sene önce duyurulan iPhone'a dahi yeni versiyonun geldiğini unutmamak lazım.

Tabii bu yeni sürüm test aşamasında olduğu için çeşitli hatalarla karşılaşılabiliyor. Bunu da dikkate almakta yarar var.

Ayrıca yeni özellikler ve hata düzeltmeleri iPadOS'un yeni sürümü için de geçerli.

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