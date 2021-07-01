iOS 15 ve iPadOS 15'in beta sürümü kullanıcılara açıldı

Apple, yıl sonunda mobil işletim sisteminin yeni sürümünü hayata geçirmeyi planlıyor. Yani aslında hem iOS 15 hem de iPadOS 15'in final sürümlerinin yayınlanması söz konusu. Şu anda ise beta süreciyle birlikte testler devam ediyor. Ancak isteyen kullanıcılar şu anda yeni sürümü kurup deneyebiliyor.
iOS 15 uyumlu cihazlar listesi
Yeni sürümle birlikte bir dizi yenilik geliyor. Ama buna ek olarak önceki versiyonda karşılaşılan çeşitli hatalar da ortadan kalkıyor. Uyumlu cihazlistesi ise şu şekilde:
- iPhone 12 mini, iPad 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
iPhone XR
iPhone Xs ve iPhone Xs Max
iPhone X
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus
iPhone 7 ve iPhone 7 Plus
iPhone SE
iPhone 6s ve iPhone 6s Plus
7.nesil iPod touch
Bu yeni sürümün yüklenebildiği en eski cihaz iPhone 6s ve iPhone 6s Plus. Yani aslına bakılırsa 6 sene önce duyurulan iPhone'a dahi yeni versiyonun geldiğini unutmamak lazım.
Tabii bu yeni sürüm test aşamasında olduğu için çeşitli hatalarla karşılaşılabiliyor. Bunu da dikkate almakta yarar var.
Ayrıca yeni özellikler ve hata düzeltmeleri iPadOS'un yeni sürümü için de geçerli.