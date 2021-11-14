Apple iOS 15.2 ile kamera için Makro Modu ayarı sunmaya başlıyor

Apple, iOS 15.2 ile sisteme yepyeni özellikleri ekliyor. Şu anda 'beta' kapsamında testleri devam eden yeni sürüm, 'Dijital Miras' isimli dikkat çekici bir detay içeriyor. Böylece, öldükten sonrası için iCloud'da depolanan içeriklerin tamamı belirlenen 5 kişinin erişimine açılabiliyor. Yani aslında işletim sisteminin yeni sürümü bir anlamda dijital mirasçı belirlenmesini sağlıyor.

Böylece artık iPhone'un makro kamerasında düzenleme yapılabiliyor.

Buna ek olarak yeni sürüm iPhone 13 Pro ya da iPhone 13 Pro Max kamerasına 'makro etkinleştirme' düğmesinin de eklenmesini sağlıyor. Böylece kamera herhangi bir nesneye yaklaştığında ekranın sol alt köşesinde çiçek simgesi beliriyor.

iOS 15.2 finally adds a manual toggle for Macro mode, right from the camera! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ

— 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) November 12, 2021

Otomatik Makro nasıl etkinleştirilir?

Elbette bu düzenleme için Ayarlar / Kamera üzerinden Otomatik Makro seçiminin yapılması şart. Böylece herhangi bir nesneye yakınlaşıldıktan sonra makro çekim yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz durumda makro modunu tamamen pasif şekilde tanımlayabilirsiniz.

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TEKNOLOJİ Apple iOS 15.2 ile Dijital Miras özelliğini kullanıma sunuyor