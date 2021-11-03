Apple iPhone 13 yongasını beslemek için iPad üretimini azaltıyor

Dünya genelindeki çip krizi büyümeye devam ederken Apple'ın iPhone 13'e daha fazla bileşen tahsis etmek adına iPad üretimini sınırlandığını belirtiyor.

iPad üretimi, Apple'ın son 2 aydaki orijinal planlarına göre yüzde 50 oranında düştü. Konuyla ilgili detayları paylaşan kaynaklar, eski iPhone'lar için üretilen bileşenlerin sayısının azaltıldığını bunun yerine ağırlığın iPhone 13'e verildiğini belirtiyor.

iPhone ve iPad'ler oldukça fazla bileşene sahip. bu, Apple'ın belirli durumlarda sarf malzemelerini farklı cihazlar arasında değiştirmesine imkan tanıyor.

IDC verilerine göre iPad'lerin küresel pazardaki satışı geçen sene bir önceki yıla oranla yüzde 6.7 oranında arttı.

Tüm bunlara ek olarak pandemi başından bu yana uzaktan eğitim ve çalışma etkisiyle birlikte iPad'lere olan ilgi önemli oranda arttı IDC verilerine göre, iPad'lerin küresel gönderileri geçen sene yüzde 6.7 artarak 53.2 milyon cihaza ulaştı ve yüzde %32.5'lik bir küresel pay elde etti.

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