Apple iPhone SE 3 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Apple'a yakınlığıyla bilinen kaynaklar, yeni nesil iPhone SE'nin hazırlıklarının devam ettiğini düşünüyor. Hatta yeni modelin doğrudan iPhone SE 3 şeklinde isimlendirileceği ve önümüzdeki yılın başında tanıtılabileceğini iddia ediliyor.

Yeni iPhone SE ne sunacak?

Mevcut iPhone SE'de 1334 x 750 piksel çözünürlükte görüntüler oluşturabilen 4.7 inç'lik bir Retina HD ekran var. Bununla birlikte A13 Bionic işlemci, 7 MP'lik ön kamera ve 12 MP'lik de arka kamera sunuluyor. Ayrıca Face ID yerine Touch ID teknolojisine yer veriliyor.

Mevcut iPhone SE üzerine tasarım anlamında çok büyük bir değişiklik olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Mevcut bilgilere göre yeni nesil iPhone SE'de ise ekran boyutu artırılacak. Tahminler 6.06 inç'lik ekran olacağı yönünde. Ama tabii henüz Apple tarafındandoğrulanan bir bilgi değil.

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Ayrıca telefonun arka kısmında çift kameraya da yer verileceği söyleniyor. Her ne kadar yine bir kesinlik olmasa da iPhone 12 ailesiyle hayata geçen 5G desteğine de iPhone SE 3 ile yer verilmesi bekleniyor.

iPhone SE satın alan kişiler genellikle telefonun kompakt boyutları sebebiyle bu ürünü tercih ediyor. Ama görünen o ki yeni modelle birlikte kasa büyüyecek.

TEKNOLOJİ Apple 2024'e kadar otomobil üretimine başlayabilir