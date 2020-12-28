Teknoloji Apple iPhone SE 3 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı
MOBİL

Apple iPhone SE 3 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Apple'ın 2021 başında yeni nesil iPhone SE'yi piyasaya çıkarması bekleniyor. Konuyla alakalı olarak şirkete yakınlığıyla bilinen kaynaklar, iPhone SE 3 hakkında yeni bilgileri sızdırmaya devam ediyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple iPhone SE
Apple iPhone SE

Apple'a yakınlığıyla bilinen kaynaklar, yeni nesil iPhone SE'nin hazırlıklarının devam ettiğini düşünüyor. Hatta yeni modelin doğrudan iPhone SE 3 şeklinde isimlendirileceği ve önümüzdeki yılın başında tanıtılabileceğini iddia ediliyor.

Yeni iPhone SE ne sunacak?

Mevcut iPhone SE'de 1334 x 750 piksel çözünürlükte görüntüler oluşturabilen 4.7 inç'lik bir Retina HD ekran var. Bununla birlikte A13 Bionic işlemci, 7 MP'lik ön kamera ve 12 MP'lik de arka kamera sunuluyor. Ayrıca Face ID yerine Touch ID teknolojisine yer veriliyor.

Mevcut iPhone SE üzerine tasarım anlamında çok büyük bir değişiklik olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Mevcut bilgilere göre yeni nesil iPhone SE'de ise ekran boyutu artırılacak. Tahminler 6.06 inç'lik ekran olacağı yönünde. Ama tabii henüz Apple tarafındandoğrulanan bir bilgi değil.

Ayrıca telefonun arka kısmında çift kameraya da yer verileceği söyleniyor. Her ne kadar yine bir kesinlik olmasa da iPhone 12 ailesiyle hayata geçen 5G desteğine de iPhone SE 3 ile yer verilmesi bekleniyor.

iPhone SE satın alan kişiler genellikle telefonun kompakt boyutları sebebiyle bu ürünü tercih ediyor. Ama görünen o ki yeni modelle birlikte kasa büyüyecek.

Apple 2024'e kadar otomobil üretimine başlayabilir
TEKNOLOJİ
Apple 2024'e kadar otomobil üretimine başlayabilir

iOS 14.3 güncellemesi neler sunuyor?
TEKNOLOJİ
iOS 14.3 güncellemesi neler sunuyor?
Abone Ol Google News
Hakkaride feci kaza

Hakkari'de feci kaza

Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı var
İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

​Kısıtlamalara uymayan on binlerce kişi hakkında işlem yapıldı.
Türkiyenin en çok gecekondusu olan şehri İzmirde deprem korkusu

Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk ve tek

​Koç Üniversitesi ve İş Bankası sağlıkta önemli bir işbirliğine gitti.

Asgari ücret<br>zammı beli oluyor

Asgari ücret
zammı beli oluyor

Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda.

Trafik durma<br>noktasına geldi

Trafik durma
noktasına geldi

Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yüzde 49'a ulaştı.
Bizim için<br>sürpriz olmadı

Bizim için
sürpriz olmadı

​Elazığ'daki deprem sonrası dikkat çeken açıklama.
Sağanak<br>yağış uyarısı

Sağanak
yağış uyarısı

Yeni haftanın hava durumu raporu yayınlandı.
Görenleri<br>hayrete düşürüyor

Görenleri
hayrete düşürüyor

Türkiye'nin en dar sokağı olarak ölçüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.