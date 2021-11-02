Apple trafik kazalarını algılayıp ambulansa haber veren bir sistem geliştiriyor

Apple, hemen her yeni ürünüyle birlikte 'sağlık takibi' özelliklerine olan desteğini artırıyor. Hatta şu anda geliştirilme aşamasında olan yeni sistem, herhangi bir trafik kazası algılandığında doğrudan ambulansı arıyor. Yani bu yeni yapı diğer bir değişle kriz anlarında acil kurtarma ekiplerine hızlıca haber vererek insanların hayatlarını kurtarmaya odaklanıyor.

Otomobillerdeki güvenlik teknolojileri artarken bu noktada akıllı telefonlara da önemli bir görev düşüyor. Yani aslında Google da Kişisel Güvenlik uygulaması ile kaza algılanması durumunda ambulansın aranması sistemini devreye sokuyor. Fakat bu sistem iPhone'lar için de gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor.

Şu anda sistemin tam anlamıyla nasıl çalışacağı belli değil. Fakat iPhone'lardaki sensörlerin kazaları algılayarak yönlendirme işlemini gerçekleştireceği biliniyor.

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Apple, yalnızca iPhone ya da Apple Watch'larda değil AirPods'larda da sağlık takibi özelliklerini artırıyor. Duymayı iyileştirme ve ateş ölçme gibi yetenekler yeni nesil AirPods'lardan beklenenler arasında yer alıyor.

TEKNOLOJİ Apple AirPods yeni sağlık özellikleriyle güncellenebilir