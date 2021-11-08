Teknoloji Appledan önemli transfer Teslanın otopilot yöneticisi işe alındı
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Apple'dan önemli transfer: Tesla'nın otopilot yöneticisi işe alındı

Elektrikli otomobil projesinde çalışmalarını hızlandıran Apple, Porsche ve Mercedes gibi üst düzey üreticilerden çeşitli transferler yaparken son olarak Tesla'nın otopilot yazılım mühendisi Christopher Moore da kadroya dahil oldu.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Appledan önemli transfer: Teslanın otopilot yöneticisi işe alındı
Tesla

Apple, elektrikli otomobil projesinde çalışmalara devam ediyor. Şu ana kadar konuyla alakalı çok fazla açıklama yapılmamış olsa da aslında şirketin bu alandaki transferleriyle birlikte eli güçlenmeye devam ediyor. Son olarak Tesla'nın eski otopilot yazılım mühendisi Christopher Moore, Apple kadrosuna dahil olmuş durumda.

Yıllardır Tesla'da çalışan Moore, 2019'da otopilot yazılım yöneticisi olarak terfi aldı. Daha sonrasında Ekim'de şirketten ayrılmasıyla birlikte Apple'ın Moore ile görüşmeye başladığı ve artık sürecin tamamlandığı belirtiyor.

Apple buna ek olarak geçtiğimiz dönemlerde Porsche ve Mercedes gibi dev otomobil üreticilerinden de çeşitli transferler yaptı.

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