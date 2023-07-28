Apple'dan ters köşe: iPhone'dan önce katlanabilir iPad geliyor

Katlanabilir iPad ile ilgili söylentiler daha önce de ortaya çıkmıştı. Tecrübeli analist Ming-Chi Kuo’ya göre, şirket önümüzdeki 9 ila 12 aylık süre zarfında yeni bir iPad çıkarmayacak. 2024’te kullanıcıların karşısına çıkacak ilk ürün ise iPad mini olacak. Analiste göre Apple, 2024 yılında katlanabilir ekrana sahip iPad modelini de piyasaya sürecek. Apple’ın katlanabilir iPad’inin ekranının ise tamamen açıldığında 20.25 inç büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Peki Apple neden katlanabilir iPhone yerine, katlanabilir iPad geliştiriyor? Analizlere göre, katlanabilir iPhone'un fiyatı 2 bin 500 dolar seviyesinde olacak. Telefonun bu kadar pahalı olacak olması, şirketin piyasa hakimiyetini riske sokabilir.