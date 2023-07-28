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Teknoloji

Apple'dan ters köşe: iPhone'dan önce katlanabilir iPad geliyor

Apple'ın tedarik zincirinde yer alan bir kaynak, şirketin katlanabilir tablet çıkarmayı düşündüğünü açıkladı.

17:18 . 28/07/2023 Cuma
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Katlanabili iPad'in görüntüsü sızdı.

Katlanabili iPad'in görüntüsü sızdı.

Katlanabilir akıllı telefon pazarında rakiplerinin biraz gerisinde kalan Apple'dan katlanabilir bir iPhone modeli bekleyenler, biraz daha beklemek zorunda kalabilir. Yeni gelen raporlara göre Apple, katlanabilir bir iPhone tanıtmadan önce katlanabilir bir iPad modeli piyasaya sürecek.

Şirketin tedarik zincirinde yer alan bir kaynağa göre, birkaç yıldır katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı söylenen Apple, yakın gelecekte katlanabilir ekranlı bir iPad piyasaya sürmeye çok sıcak bakıyor.

Katlanabilir iPad söylentileri artıyor

Katlanabilir iPad ile ilgili söylentiler daha önce de ortaya çıkmıştı. Tecrübeli analist Ming-Chi Kuo’ya göre, şirket önümüzdeki 9 ila 12 aylık süre zarfında yeni bir iPad çıkarmayacak. 2024’te kullanıcıların karşısına çıkacak ilk ürün ise iPad mini olacak. Analiste göre Apple, 2024 yılında katlanabilir ekrana sahip iPad modelini de piyasaya sürecek. Apple’ın katlanabilir iPad’inin ekranının ise tamamen açıldığında 20.25 inç büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Peki Apple neden katlanabilir iPhone yerine, katlanabilir iPad geliştiriyor? Analizlere göre, katlanabilir iPhone'un fiyatı 2 bin 500 dolar seviyesinde olacak. Telefonun bu kadar pahalı olacak olması, şirketin piyasa hakimiyetini riske sokabilir.



#Apple
#iPhone
#iPad
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