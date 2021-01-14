Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone kılıfı AirPods'u şarj edebiliyor

Apple, hemen her ürünü için bir süredir yeni nesil kablosuz şarj teknolojileri üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda iPhone ve Apple Watch'un MacBook üzerine yerleştirildiğinde şarj olmasını sağlayan teknolojinin patenti ortaya çıkmıştı. Şimdi ise AirPods'u şarj eden bir iPhone kılıfı üzerinde çalışılıyor.

Yeni patentteki kılıf örneği AirPods'u şarj edebiliyor

Aslında Apple'ın şarj özelliğine sahip çeşitli kılıfları var. Özellikle yanında harici bir batarya taşımak istemeyenler için bu kılıflar epey kullanışlı. Ancak şirket bu sistemi bir adım daha öteye götürüp iPhone kılıfıyla AirPods şarj etmeye odaklanıyor. Yani aslında aksesuarlara da güç verecek yeni bir iPhone kılıfının hazırlıklarını yapıyor.

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Yeni alınan şarj patentinin detayları bu şekilde.

Patent görselinden de anlaşılabildiği üzere iPhone'un arka kısmındaki kılıfa AirPods'lar sağ ve sol olarak yerleştiriliyor ve daha sonrasında şarj işlemi başlıyor. Özellikle AirPods'ların kutusundaki şarj bittiğinde bu şekilde kulaklıkları hızlıca şarj edip kullanmak söz konusu olabilir.

Bildiğiniz gibi patent aşamasındakiürünlerin nihai olarak çıkıp çıkmayacağı belli olmuyor. Dolayısıyla şimdilik Apple'ın bu teknoloji üzerinde çalışmaya devam ettiğini ifade etmek daha doğru.