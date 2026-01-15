ASO’dan teknoloji haritası: Ankara üretimde İstanbul ticarileşmede lider

ASO-İLTEK 2025 raporu, Türkiye’de teknolojik gelişmişliğin iller arasında keskin biçimde ayrıştığını ortaya koydu. Ankara teknoloji üretiminde öne çıkarken, İstanbul bilginin ticarileştirilmesinde liderliğini sürdürüyor.
Küreselde 43.sırada
Üç katmanlı teknoloji yapısı
Dijital altyapı belirleyici unsur
Raporda iller arasındaki farkın temel nedenlerinden biri olarak fiber altyapı, geniş bant ve dijital erişim kalitesi öne çıkıyor. Üretim gücü yüksek ancak dijital altyapısı zayıf olan illerin teknolojik gelişmişlik sıralamasında gerilediği görülüyor.
Ankara teknoloji üretiminin merkezi
ASO-İLTEK 2025 sonuçları, Ankara’nın Türkiye’nin teknoloji üretiminde merkez konumunu güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Ankara, araştırma ve yenilikçilik kapasitesinde ilk sırada yer alırken, savunma ve havacılık başta olmak üzere derin teknoloji alanlarında öne çıkıyor. Ankara’nın toplam ihracatı içinde yüksek teknoloji payının yüzde 13,3 seviyesinde olması, bu dönüşümün en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Türkiye'nin kaldıraçı savunma
Bu yıl endeksin teması “Savunma Teknolojileri” olarak belirlendi. Savunma sanayiinin, yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda teknoloji ve yenilik üretimi açısından da güçlü bir kaldıraç oluşturduğu vurgulanıyor. Türkiye genelinde kilogram başına ihracat değeri 1,57 dolar seviyesindeyken, savunma ve havacılık sektöründe bu rakamın 65 dolara kadar çıktığına dikkat çekiliyor.
Anadolu için uyarı ve fırsat
Raporda, Kocaeli, Eskişehir, Bursa ve İzmir gibi büyük sanayi merkezlerinin dijitalleşme ve Ar-Ge yatırımlarını hızlandırmadıkları takdirde güç kaybı yaşayabileceği belirtiliyor. Buna karşılık Kayseri, patent, tasarım ve teknoloji tescilleriyle öne çıkan iller arasında yer alıyor. Niğde ve Iğdır ise girişimcilik destekleri ve hızlı yükselişleriyle dikkat çeken iller arasında gösteriliyor. Yüksek teknoloji imalatı ve bilgi yoğun hizmetlerin ağırlıklı olarak Ankara–İstanbul ekseninde, Kocaeli, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ’a uzanan sınırlı bir hatta yoğunlaştığı görülüyor. İstanbul’da üniversite ve araştırma kuruluşlarının sayısı yüksek olmasına rağmen Ar-Ge faaliyetlerinin sektörel olarak dağınık olduğu tespiti raporda yer alıyor.