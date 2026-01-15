ASO’dan teknoloji haritası: Ankara üretimde İstanbul ticarileşmede lider

ASO-İLTEK 2025’e göre Türkiye’nin teknoloji haritası üç ana katmandan oluşuyor. Birinci katmanda Ankara ve İstanbul yer alıyor. Ardıç,

“Bu iki ilimiz 2025’te diğer tüm illerden daha net biçimde ayrışarak kendi ligini oluşturmuştur. Ankara teknoloji üretiminde, İstanbul ise ticarileşmede liderliğini pekiştirmiştir”

dedi. İkinci katmanda Kocaeli, Eskişehir, Bursa, İzmir ve Kayseri gibi güçlü sanayi altyapısına sahip iller bulunuyor. Rapora göre, geçen yıl üst ligde yer alan Eskişehir ve Kocaeli’nin bir alt kategoriye gerilemesi dikkat çekiyor. Ardıç, bu durumu

“Güçlü üretim yapısının tek başına yeterli olmadığının göstergesi”