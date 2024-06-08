Atasever'in de içinde bulunduğu uçak dünyaya geri döndü: Türkiye'nin ikinci uzay misyonu tamamlandı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu tamamlandı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı.





İkinci uzay misyonu tamamlandı

"VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) iniş yaptı.

New Mexico'daki Spaceport tesisinden taşıyıcı uçak aracılığıyla havalanan "VSS Unity" yörünge altı aracının yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü.

Araç, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesinin ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı.

Atasever, uçuştan döndükten sonra Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in de içinde yer aldığı "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) süzülerek iniş yaptı.

Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisine inmesiyle, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin bir üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu da sona erdi.

Atasever yörünge altı uçuşta yedi deney gerçekleştirdi.

"Büyük hayaller kurun"

Atasever, Dünya'ya döndükten sonra yaşadığı deneyimi ve uçuş sürecini anlattı.

Yaptığı konuşmada Dünya'yı gördüğünde çok heyecanlandığını belirten Atasever, "Hayalinizi yüksek tutun. Büyük hayaller kurun ve bu yolda ilerleyin." dedi.

Atasever'in bugün ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisinden gerçekleştirdiği uzay seferi, uçuşu yapacağı uzay aracı açısından da özel bir önem taşıyor.

Virgin Galactic'in bu yılki ikinci ve bu zamana kadarki 12'nci uzay uçuşunu gerçekleştirecek ve Atasever'in de içinde olacağı "VSS Unity", bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak.

Atasever'in uzay yolculuğunu yapacağı "VSS Unity", hibrit itki sistemiyle çalışan ve yeniden kullanılabilir bir yörünge altı uzay aracı olarak dikkati çekiyor.

60 saniyede ses hızının 3 katı hız

Virgin Galactic'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sahip olduğu hibrit roket motoru, "VSS Unity"nin yaklaşık 60 saniyede ses hızının 3 katı hıza ulaşmasını sağlıyor.





"VSS Unity", yüksek irtifaya ve ağır yük kapasitesine sahip, özel yapım, dört motorlu, çift gövdeli bir taşıyıcı uçakla havalanıyor.





Ana gemi olarak da adlandırılan bu taşıyıcı uçak, yaklaşık 50 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor. Bu irtifa, normal bir uçağın veya nakliye uçağının uçabileceği seviyenin çok üzerinde bulunuyor.

İlk uçuşunu 2018'de yaptı

VSS Unity, ilk uzay uçuşunu 13 Aralık 2018'de gerçekleştirdi. Bu uçuşta, California'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan kalkan araç ilk kez uzaya ulaştı. 22 Şubat 2019'da gerçekleşen ikinci uçuşta, Virgin Galactic'in iki pilotun yanı sıra bir mürettebat üyesi yer aldı.





Spaceport tesisinden yapılan ilk uçuş olan ve 22 Mayıs 2021'de gerçekleşen "Unity 21" uçuşunda da uçuş sistemi test edilmeye devam edildi.









Virgin Galactic'in ilk tam mürettebatlı uzay uçuşu olan "Unity 22" ise 11 Temmuz 2021'de yapıldı. Bu uçuşa üç şirket çalışanının yanı sıra Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson da katıldı.





Ticari hizmet başlamadan önce tam uzay uçuş sistemi ve astronot deneyiminin son değerlendirmesi 25 Mayıs 2023'te gerçekleşen "Unity 25" uçuşuyla yapıldı.





Virgin Galactic'in ücretli yolcularla düzenlediği ilk ticari uzay uçuşu "Galactic 01" ise 29 Temmuz 2023'te gerçekleşti.

Virgin Galactic, yeni nesil Delta uzay gemilerinin üretimine yöneldi

Atasever'in katılacağı "Galactic 07" uçuşu, VSS Unity'nin son ticari uçuşu olması açısından önem taşırken, Virgin Galactic'in kaynaklarını 2026'da hizmete girmesi hedeflenen yeni nesil Delta uzay gemilerinin üretimine adadığı dönemde tarihi bir dönüm noktası olacak.





Virgin Galactic, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Delta sınıfı uzay gemileri için Güney Kaliforniya'da yeni bir sistem entegrasyon tesisi açtığını duyurmuştu.





Açıklamada, Delta sınıfı uzay gemilerinin, "VSS Unity"nin aylık kapasitesinin 12 katı kapasiteyle ayda 8 uzay görevini gerçekleştirebilecek şekilde inşa edildiği aktarılmıştı.























