Ay bilinenden 85 milyon yıl daha gençmiş Gök bilimciler, Ay'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu hesapladı. Ay'ın daha önceki hesaplamalarda 4 milyar 500 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyordu.

Haber Merkezi 15 Temmuz 2020, 11:55 Son Güncelleme: 15 Temmuz 2020, 11:59 AA