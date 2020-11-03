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Teknoloji Baby Shark rekor kırdı Tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu
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Baby Shark rekor kırdı: Tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu

Güney Koreli Pinkfong şirketinin imzasını taşıyan meşhur Baby Shark videosu, YouTube'da 7 milyar izlenerek rekor kırdı. Video tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu.

Haber Merkezi Diğer
Video 7 milyar izlendi.
Video 7 milyar izlendi.

Luis Fonsi'nin Despacito adlı Latin pop şarkısını tahtından eden Baby Shark YouTube'da 7 milyardan fazla izlendi. Tüm izlenmelerin süreleri birleştirildiğinde Baby Shark'ın 30 bin yıl uzunluğunda bir izlenmeyi yakaladığı ortaya çıkıyor.

5,2 milyon dolar kazandırdı

BBC'nin haberine göre Pinkfong şirketi, şarkının yardımıyla yalnızca YouTube üzerinden 5,2 milyon dolarlık gelir elde etti.

Baby Shark'ın YouTube macerası 5 yıl önce başlamış olsa da şarkının aslında çok daha eski olduğu biliniyor.

Dünya genelinde birçok farklı versiyonu hazırlanan şarkının 2015'te YouTube'a yüklenen Pinkfong versiyonu, 10 yaşındaki Koreli Amerikan şarkıcı Hope Segoine'in sesiyle büyük bir başarı yakaladı. Ertesi yıl şirket, şarkının dans figürleri sergilenen yeni bir versiyonunu da paylaştı.

Müzik dünyasını kasıp kavurdu

Baby Shark, ritmik yapısı ve dans hareketleriyle Güney Kore'de birçok popüler müzik grubu tarafından da söylendi ve müzik dünyasını kasıp kavurdu.

Şarkıdaki tekrarlar, çocukların tüm ilgisini şarkıya yöneltiyor ve dans figürleri tüm dünyada ebeveynlerin çocuklarını eğlendirmek için videoyu açmalarını sağlıyor.

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