Banka iflasları Çinli teknoloji şirketlerine yarayacak

ABD’de yaşanan banka iflasları içinde belki de en dikkat çekeni Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) çöküşü oldu. SVB’nin finansal gücü yanında en önemli özelliği, Kalifornia’daki Silikon Vadisi’de bulunan ileri teknoloji, risk sermayesi ve sosyal medya şirketlerini fonlaması. Buradaki firmaların önemli bölümünün günlük işlerini sürdürmek için SVB’nin nakit girişlerine ihtiyacı vardı.

BATILI ŞİRKETLERİN FİNANSAL ZORLUĞU UZAK DOĞU’YA YARAR

Özellikle büyük icatların ve yazılımların geliştiricisi küçük teknoloji şirketleri için bu finansman son derece önemli. Yaşanan krizin derinleşmesi bankayla yakın finansal ilişki içinde olan Avrupalı teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Avrupalı ve ABD’li teknoloji girişimlerinin önemli yatırımlarının SVB’de bulunması, uzun zamandır işten çıkarma ve ciro azalışıyla sorunlar yaşayan teknoloji şirketlerini vuracak gibi görünüyor. Bu gelişme ise, ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinde Uzak Doğu’nun lehine bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Dünyanın birçok ülkesinden girişimciye ev sahipliği yapan Silikon Vadisi’nin alacağı her yara Çinli teknoloji şirketlerine yarayacak. ABD, özellikle Donald Trump döneminden bugüne, Çin’e giden ABD’li teknoloji şirketlerini kendi evine döndürmeye çalışıyor.

TEKNOLOJİNİN IŞIĞI DOĞU’DAN YÜKSELİYOR

1990-2010 arası dönemde ucuz iş gücü, ham madde ve teknoloji transferi açısından Uzak Doğulu ülkeleri kullanan ABD şimdilerde kendi oyuncağı tarafından oyun dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Zira, akıllı telefonlar başta olmak üzere onlarca alanda Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler öne çıkmış durumda. Piyasaya yön veren birçok yenilik artık bu coğrafyalardan çıkıyor. Bir anlamda, teknolojinin ışığı artık doğudan yükseliyor.

AVRUPALI FİRMALAR ZORLU DÖNEMEÇTE

Bankacılık krizleri, pandemi sonrası enflasyon ve faiz sarmalına kapılmış Batılı ülkelerdeki teknoloji şirketleri zorlanıyor. SVB'nin çöküşü teknoloji girişimlerini de derinden etkileyen geniş çaplı soruna neden oldu. Avrupa'da teknolojinin öncü ülkelerinden İrlanda ve Hollanda’daki start-up’lar için zorlu bir dönem başladığı ifade ediliyor. Avrupalı firmalar finansman sorunları, artan kayıplar ve yaygın işten çıkarmalarla mücadele ediyordu. Silikon Vadisi Bankası'nın kaybı problemleri daha da derinleştiriyor.











