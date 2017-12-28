Bazı Note 8 cihazları kullanılamaz hale geldi

2016 yılında piyasaya sürdüğü Note 7 cihazı ile büyük sıkıntılar yaşayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bildiğiniz gibi telefon patlamaları ile sarsılmıştı. Note 7’nin kullanıcılarını maddi manevi tehlikeye atmasından ötürü hızlıca piyasadan cihazları toplatan teknoloji devi, tüm kullanıcılardan özür dileyerek durumu telafi edeceğine dair söz vermişti.

Sözünü tutmak için yeni bir batarya test merkezi kuran Samsung, bataryalarını 8 aşamalı teste tabi tutmaya başladı ve güvenliğinden emin olana kadar birçok teste tabi tuttu. Sonrasında ise Note 8’i piyasa sürdü.

Tasarım ve donanım anlamında oldukça güçlü olan bir cihaz olan Note 8’in başına yine korkulan batarya sorunları gelmeye başladı. Lakin bu seferki sorun çok Note 7’ki gibi tehlikeli değil.

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Bazı Note 8 kullanıcılarının belirttiğine göre cihazın bataryasının tamamen bitmesi durumunda cihaz kapanırsa sonrasında bir daha açılmıyor. Hatta cihaz yeniden şarja takıldığında şarj da edilemiyor. Cihazın şarj edildiğine dair yanan bildirim ışığının dahi çalışmadığı belirtiliyor.

Cihazı şarj edebilmek için farklı şarj kablolarına hatta kablosuz şarj yöntemine başvurulsa da ne yazık ki sorun çözülemiyor.

Cihazı kurtarabilmek için güvenli mod da dahi çalıştırmaya çalışan kullanıcıların sonu bile hüsranla sonuçlanmış durumda.

Durumun neden kaynaklandığına dair Samsung, kanadından bir açıklama henüz yapılmadı. Kullanıcılar ise duruma ilişkin bir an önce açıklama yapılmasını bekliyor. Bu sorun ile karşılaşan kullanıcıların ise cihazlarını servise götürmeleri öneriliyor.

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ABD’li GSM operatörleri tarafından satılan bazı cihazlarda bu tür şikayetler gelmeye başladı sorun ne kadarlık bir cihazda yandığı ise henüz bilinmiyor. Lakin bu durum ile karşılaşanları sayısı artıyor.