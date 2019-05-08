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Teknoloji Beş bakanlık Mavi Balina ve Momoya karşı
OYUN

Beş bakanlık Mavi Balina ve Momo'ya karşı

Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçti. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, çocukların sanal ortamdaki tehditlerden korunması amacıyla çalışma başlatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mavi Balina adlı oyun
Mavi Balina adlı oyun

Çocukların, aralarında "Momo" ve "Mavi Balina" gibi internet tuzakları ile dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirilmesi, siber tehditlerden korunması amacıyla 5 bakanlık tarafından "Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü" imzalanacak.

EĞİTİM PROGRAMI

Protokol doğrultusunda, çocuk gelişimcileri ve çocuk psikologları başta olmak üzere, akademik çevrenin desteğiyle değişik yaş gruplarına özel, bilimsel temellere dayanan ve içeriği itibarıyla çocuklarda sanal tehditlere ilişkin özendirme yaratmayacak şekilde farkındalık artırıcı eğitim programları hazırlanacak.

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SPOR
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