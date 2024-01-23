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Teknoloji

Beyin göçü tersine dönüyor: Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrılarak Türkiye’ye geldi

Türkiye, cumhuriyetin 100. yılında önemli bir adım atarak uzay çağını başlattı. Türk astronot Alper Gezeravcı, tarihi bir görevde bulunarak ay yıldızlı bayrağımızı uzayda dalgalandırdı. Türkiye'nin uzay çalışmaları, toplumdan büyük takdir toplarken, heyecan verici bir gelişme daha yaşandı. 10 yılı aşkın süredir NASA'da görev yapan astrofizikçi Umut Yıldız, NASA'dan ayrıldığını duyurdu. "Uzay çalışmaları için Türkiye'ye dönüyorum. Hep beraber yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara" ifadelerini kullandı.

11:56 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 12:09 - 23/01/2024 Salı
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Umut Yıldız
Umut Yıldız
Türkiye, cumhuriyetin 100. yılında tarih yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da çabaları ve emekleri ile uzay çağını başlattı.

Milyonlar nefesini tuttu Türk astronot
Alper Gezeravcı
'nın uzay yolculuğuna odaklandı. 19 Ocak saat 00.49'da başlayan Türkiye'nin uzay yolculuğu ile al bayrağımız dünyadan 400 km uzaklıkta dalgalandı.

İşte milyonların göğsünü kabartan bu başarının ardından heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı.



NASA'dan ayrıldığını açıkladı


10 yılı aşkın süredir NASA'da astrofizikçi olarak görev yapan Umut Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile herkesi duygulandırdı. NASA'dan ayrıldığını ve çalışmalarına Türkiye'de devam edeceğini açıklayan Umut Yıldız, "Bir gün NASA'dan ayrılma tweeti atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş. Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL'de hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de uzay çalışmaları yapacak


Türkiye'nin uzay çalışmalarına destek vermeyi amaçladığını söyleyen Umut Yıldız, açıklamalarına şöyle devam etti: Artık bu deneyimlerimi Türkiye'de değerlendirmek ve Türkiye'nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA'dan ayrılıyorum. Üniversite bittikten sonra ayrıldığım ülkeme 21 yıl sonra dönmek büyük karar gibi görünse de ben aslında hiç ayrılmamıştım.


Ülkemde uzay bilincini daha da artırmak için ya sürekli git-gel yaparak veya online yüzlerce e-/konferanslar vererek yüzbinlerce öğrenci ile birebir yazışma konuşma fırsatı buldum. Küçük de olsa katkım olan binlerce öğrenci motive olup bilimsel veya teknik alanlara yöneldiler. Daha da fazlasını yapmak istiyorum. Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara…


Bakan Kacır'dan 'hoş geldiniz' mesajı


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Umut Yıldız'a sosyal medyadan "Hoş geldiniz" mesajı paylaştı.



#alper gezeravcı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#uzay
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