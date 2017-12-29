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Bilgisayarınızda virüs olduğunun 8 işareti

Bilgisayarınızda bu işaretlerden biri veya daha fazlası bulunuyorsa cihazınızda zararlı yazılımlar olabilir. İş veya şahsi bilgisayarınıza zarar verebilecek virüslerin belirtilerini sizin için sıraladık.

Haber MerkeziYeni Şafak
2017 yılında özellikle fidye virüsleri birçok bilgisayarı etkisi altına aldı.
2017 yılında özellikle fidye virüsleri birçok bilgisayarı etkisi altına aldı.

Bilgisayarlara bulaşan virüsler bir çok işaretle kendisini belli edebiliyor. Cihazınızda aşağıda sayacağımız işaretlerden birisi gerçekleşiyorsa acil olarak önlem almanız gerekebilir. Eğer aşağıdaki belirtiler varsa acil olarak antivirüs programlarını devreye sokabilirsiniz veya bilgisayarınıza format atarak genel bir temizlik yapabilirsiniz. İşte bilgisayarınızda virüs olabileceğini gösteren 8 belirti;

  • 1- İnternet tarayıcınızdaki tuhaflıklar: İnternet tarayıcınız açık değilken bile açılır pencereler yani popuplarla karşılaşıyorsanız, bu bilgisayarınıza zararlı bir yazılımın bulaşmış olduğunu işareti olabilir.
  • Zararlı yazılım veya virüslerin tek işareti durduk yere açılan pencereler değildir. Varsayılan arama motorunuz aniden değiştiyse bu da virüse işaret ediyor.

Bu virüs Android kullanıcılarının faturalarına saldırıyor
TEKNOLOJİ
Bu virüs Android kullanıcılarının faturalarına saldırıyor

  • 2- Antivirüs programının devre dışı kalması: Evinize izinsiz girmek isteyen bir kişinin ilk yapacağı şey evin güvenlik sistemini devre dışı bırakmaktır. Bazı virüsler, antivirüs programlarını devre dışı bırakmayı başarabiliyor. Antivirüsünüz devre dışı kaldıysa, güncelleme yapmıyorsa şüphelenmeye başlayabilirsiniz.
  • 3- Bilgisayarınızda aşırı bir yavaşlık varsa: Bilgisayarınız zaman içerisinde birçok nedenle yavaşlayabilir. Donanımlarınız düzgün çalışıyor, Windows’un bakımı yapılmış ve herhangi bir program belleğinizi tüketmiyorsa bu bir virüsün bilgisayarınıza bulaştığının habercisidir. Virüsler arka planda bilgisayarınızı yavaşlatan işlemler çalıştırabilir.

Telefona fiziksel zarar veren virüs
TEKNOLOJİ
Telefona fiziksel zarar veren virüs

  • 4- Dosyalarınız kayboluyor: Fidye yazılımları son birkaç yıl içerisinde ciddi oranda artış gösterdi. Bu tür saldırılar dosyalarınızı şifreler ve erişilmez bir hale getirir. Şifrelenmiş dosyaların açılabilmesi için sizden ödeme yapmanız istenir. Bu ödemeyi yapsanız bile dosyaları kurtarmanız garantili değildir.
  • Bu tür virüsler ise belirli dosyaları bozabilir. Bunu muhtemelen sadece dosyayı açmaya çalıştığınız zaman fark edebiliyorsunuz. Fidye yazılımlarına karşı korunmak için dosyalarınızı düzenli olarak yedekleyin.
  • 5- İnternet bağlantısında yaşanan sorunlar: İnternet bağlantınızın yavaş olması birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Ancak bağlantınız birden koptu ve bu sırada bilgisayarınız garip davranmaya başladıysa virüs bulaşmış olabilir.
  • Bazı zararlı yazılımlar ağ ayarlarınızı değiştirerek bağlantınızla araya bir Proxy sunucusu yerleştirebilir. Bunun amacı, virüsü silecek araçları indirmenizi engellemektir. Bu tür bir saldırıdan kurtulmak için zararlı yazılım kaldırma araçlarını harici disklerde taşımak ve çevrimdışı yükleme yapmaktır.

Fidye virüsü yeniden hortladı!
TEKNOLOJİ
Fidye virüsü yeniden hortladı!

  • 6- Programlar donuyorsa: Programlar, birçok farklı nedenden dolayı kilitlenebilir. Windows’un sorun giderme yöntemlerini denediğiniz halde bir değişiklik olmuyorsa, sorun virüsten kaynaklanıyor olabilir. Sık sık mavi ekran hatası ile karşılaşıyorsanız bu kodu internet üzerinden araştırın. Mavi ekranlar genellikle donanım ve sürücü problemlerinden kaynaklanıyor olsa da bazen virüslerde bu hataya neden olabiliyor.
  • 7- Yeni programlar oluşuyorsa: Yüklü programlara baktığınızda sizin tarafınızdan yüklenmeyen programlara rastlıyorsanız, bu virüslerin işareti olabilir. Ancak bunların gerçek programlar olma ihtimali de var. Antivirüs programınız herhangi bir uyarı vermediyse, tarama işlemini kendiniz de yapabilirsiniz.
  • 8- Windows araçlarına ulaşılamıyorsa: Bilgisayar kontrolden çıktığı zaman Ctrl+Alt+Delete kombinasyonu çoğu zaman yardımcı olur. Ancak bu kombinasyon çalışmıyorsa, görev çubuğuna sağ tıklayarak Görev Yöneticisi’ni açmaya çalıştığınızda yanıt vermiyorsa veya komut satırını da açamıyorsanız tüm bunlar virüsten kaynaklanıyor olabilir.
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