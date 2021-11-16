Teknoloji Bilgisayarlar için yeni WhatsApp uygulaması tasarlandı
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Bilgisayarlar için yeni WhatsApp uygulaması tasarlandı

Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemini temel alan yeni bir masaüstü WhatsApp uygulaması geliştirildi. Yeni tasarım sayesinde daha pratik ve işlevsel hale gelen WhatsApp aynı zamanda eskiye oranla çok daha hızlı çalışıyor. Tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı belli değil ama yakın zamanda Windows Store'da yayınlanması bekleniyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Bilgisayarlar için yeni WhatsApp uygulaması tasarlandı
Windows WhatsApp

Windows 10 ve Windows 11 için geliştirilmiş yeni bir WhatsApp uygulamasının görüntüleri sızdı. Kullanıcı arayüzü ve bazı detaylar bu görseller üzerinden fark edilebiliyor.

Şu anda bilgisayarlarda WhatsApp kullanan herkes bu deneyimin yeterli olmamasından şikayet ediyor. Yani aslında WhatsApp Web sürümü her ne kadar birçok özellik sunsa da kullanıcılara mobildeki deneyimi yaşatamıyor. Dolayısıyla yeni geliştirilen WhatsApp uygulaması da bu noktada devreye giriyor.

XAML UI kullanılarak hazırlanan özel UWP temelli WhatsApp, hem Windows 10 hem de Windows 11'de uygulamayı daha etkin şekilde kullanılmasını hedefliyor. Modern tasarım ve işlevsel hale getirilen arayüzün yanı sıra yeni uygulama eskisinden çok daha hızlı ve performanslı çalışıyor. Üstelik sesli mesaj ve görüntülü görüşme özellikleri de diğer detaylar arasında.

Uygulamanın ne zaman Windows Store'da yayınlanacağı ise şimdilik belli değil.

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