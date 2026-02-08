Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Bilim
Bilim insanlarından çarpıcı çalışma: Laboratuvarda antibiyotiklere meydan okuyan virüs üretildi

Bilim insanlarından çarpıcı çalışma: Laboratuvarda antibiyotiklere meydan okuyan virüs üretildi

21:288/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bilim insanlarından çarpıcı çalışma: Laboratuvarda antibiyotiklere meydan okuyan virüs üretildi
Bilim insanlarından çarpıcı çalışma: Laboratuvarda antibiyotiklere meydan okuyan virüs üretildi

Bilim insanları, laboratuvar ortamında tamamen sentetik virüsler ürettiklerini açıkladı.

New England Biolabs ve Yale Üniversitesi'nden araştırmacılar, hastanelerde sıkça görülen dirençli bir bakteriyi hedef alan virüsü 28 farklı sentetik DNA parçası kullanarak inşa ettiklerini bildirdi.

Uzmanların geliştirdiği bu yeni teknikle fiziksel bir virüs örneği gerekmeden, sadece sekans verisiyle virüsün tüm genomunun hücre dışında birleştirildiği ve laboratuvar ortamında aktif bir avcıya dönüştürüldüğü belirtildi. Ayrıca kişiselleştirme imkanı sunan bu yöntemle virüsün kuyruk liflerinin değiştirilerek farklı bakteri türlerini hedef almasının sağlandığı da aktarıldı.

Bilim insanları, bu yeni yöntemin tehlikeli patojenlerin laboratuvarda saklanma zorunluluğunu ortadan kaldırarak daha güvenli ve hızlı bir tedavi imkanı sunacağını kaydetti. Özelleştirilmiş virüslerin sipariş üzerine üretilebilmesinin, hem hastalıkların tedavisinde hem de içme suyundaki bakterileri tespit eden biyosensörlerin geliştirilmesinde kritik bir rol üstleneceği ifade edildi.


#bilim insanları
#sentetik virüs
#antibiyotik direnci
#laboratuvar araştırması
#new england biolabs
#yale üniversitesi
#bakteriyofaj
#sentetik dna
#biyoteknoloji
#patojen
#biyosensör
#genetik mühendisliği
#kişiselleştirilmiş tedavi
#tıbbi araştırma
#virüs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2026 PPK tarihi