Teknoloji Binlerce testten geçen Huawei OS ne zaman çıkacak?
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Binlerce testten geçen Huawei OS ne zaman çıkacak?

Huawei, Google ile yaşadığı son olaylardan sonra 2012 yılında hazırldığı bir işletim sistemi olduğunu açıkladı. Bu işletim sistemini binlerce defa test etmiş olduklarını da belirten Huawei cephesi şimdilik bir çıkış tarihi paylaşmadı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Huawei
Huawei

Huawei kullanmayanların bile büyük bir merakla beklediği Huawei’nin işletim sisteminin uzun süredir bir geliştirme sürecinden geçtiği belirtiliyor. Başta bu işletim sistemini bir ‘B planı’ olarak hazırladığını belirten Huawei, Google’ın Huawei’nin Android lisansını askıya almasının ardından bu B planını hayata geçirmesi muhtemel.

Google’ın Huawei’yi Google hizmetlerinin dışında bırakmasından sonra birçok kişi büyük bir telaş ve merak içerisinde kaldı. Android’in yanı sıra Google Play Store’dan, Google uygulamasından da mahrum kalacak olan Huawei hakkında büyük soru işaretleri oluştu.

South China Morning Post isimli bir gazetenin haberinde Huawei’nin işletim sistemine dair şu sözlere yer verildi:

“Huawei’nin işletim sistemi Huawei’nin uzman ekibi tarafından binlerce kez test edilmiş olsa da işletim sistemi hâlâ tüketici ürünleri üzerinde denenmedi. Bu da Huawei’nin şu an tam bir çıkış tarihi verememesi anlamına geliyor.”

Son marka başvurusuna göre Huawei’nin işletim sistemi yalnızca akıllı telefonlarla da kalmayıp ekosistem ürünlerine de destek getirecek. Bunun yanı sıra işletim sisteminin tüm Android uygulamalarıyla da uyumlu olacağı biliniyor.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman Huawei’nin Çin içerisinde herhangi bir kaygısı olmadığı bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde tüm bu olaylara rağmen Huawei’nin satışlarının Çin’de arttığı da biliniyor. Huawei’nin en büyük kaygısı olan ‘küresel ölçek’ sorununun nasıl çözüleceğini ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

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Huawei'nin B planı hazır
TEKNOLOJİ
Huawei'nin B planı hazır
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