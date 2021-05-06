Blue Origin 20 Temmuz'da uzaya turist göndermeyi planlıyor

Yıllar süren geliştirme sürecinin ardından Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay ve teknoloji şirketi Blue Origin, New Shepard adını verdiği uzay aracının mürettebatlı ilk resmî uçuşunu 20Temmuz'da planlıyor.

Hatta şirket bugün internet üzerinden başlatılan bir müzayedeyle en yüksek teklifi sunana bir koltuk verecek. 19 Mayıs'a kadar Blue Originweb sitesine giriş yapan herkes özel olarak teklif verebilir. Bu tarihten sonra şirket tüm teklifleri tamamen kaldırıyor.

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociterpic.twitter.com/jBMFYX7xHg

— Blue Origin (@blueorigin) May 5, 2021

Her şey planlandığı gibi giderse 20 Temmuz'da yörünge altı uzay için roket Dünya'dan tam 62 mil uzaklığa fırlatılacak. Bezos ya da bu tarz çalışmalar yapan diğer uzay şirketleri, uçuşlar düzenli hale geldiğinde biletleri ne kadar olacağına yönelik herhangi bir açıklama yapmıyor.

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Blue Origin, bu yıl sivil astronotları uzaya taşıyan tek roket şirketi olmayacak. SpaceXCrewDragon da St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne yapılan bir yardımın parçası olarak bu yıl sonlarında dört kişiyi uzaya götürmeyi planlıyor.

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