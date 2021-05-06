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Teknoloji Blue Origin 20 Temmuzda uzaya turist göndermeyi planlıyor
BİLİM

Blue Origin 20 Temmuz'da uzaya turist göndermeyi planlıyor

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, 20 Temmuz'da uzaya ilk kez turist götürmeyi hedefliyor. Hatta şirket

müzayedeyle kendi web sitesi üzerinden en yüksek teklifi sunacak olana koltuğu satmayı planlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Blue Origin 20 Temmuzda uzaya turist göndermeyi planlıyor
Blue Origin

Yıllar süren geliştirme sürecinin ardından Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay ve teknoloji şirketi Blue Origin, New Shepard adını verdiği uzay aracının mürettebatlı ilk resmî uçuşunu 20Temmuz'da planlıyor.

Hatta şirket bugün internet üzerinden başlatılan bir müzayedeyle en yüksek teklifi sunana bir koltuk verecek. 19 Mayıs'a kadar Blue Originweb sitesine giriş yapan herkes özel olarak teklif verebilir. Bu tarihten sonra şirket tüm teklifleri tamamen kaldırıyor.

Her şey planlandığı gibi giderse 20 Temmuz'da yörünge altı uzay için roket Dünya'dan tam 62 mil uzaklığa fırlatılacak. Bezos ya da bu tarz çalışmalar yapan diğer uzay şirketleri, uçuşlar düzenli hale geldiğinde biletleri ne kadar olacağına yönelik herhangi bir açıklama yapmıyor.

Blue Origin, bu yıl sivil astronotları uzaya taşıyan tek roket şirketi olmayacak. SpaceXCrewDragon da St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne yapılan bir yardımın parçası olarak bu yıl sonlarında dört kişiyi uzaya götürmeyi planlıyor.

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