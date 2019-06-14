Teknoloji BTKden RTÜKe şikayet için numara tahsis etti
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BTK'den RTÜK'e 'şikayet' için numara tahsis etti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca RTÜK'e beğeni, öneri ve şikayetler için 178 kısa numarası tahsis edildi.

Haber Merkezi AA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ilgili mevzuat kapsamında televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine ilişkin kamuoyundan doğan tepki, beğeni ve hassasiyetlerin iletilebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulundan (BTK) kısa numara talebinde bulundu.

Söz konusu talebin ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde BTK bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca 178 kısa numarasının "Alo 178" hizmet adıyla RTÜK'e tahsis edilmesine karar verildi.

Çağrı merkezinin en kısa zamanda aktif hale getirilmesi planlanıyor

Vatandaşların RTÜK ile daha kolay iletişime geçmesine imkan sağlanması hedeflenen karar doğrultusunda, kurul tarafından kısa süre içinde çağrı merkezinin bu numara üzerinden aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Kararla RTÜK, dinleyici/izleyici bildirimlerinin tespit edilmesi ve gerekli stratejilerin belirlenmesi amacıyla teknolojik sistemlerden yararlanmış olacak. Böylece kamuoyundan gelecek şikayet, beğeni ve öneriler anlık alınabilecek.

RTÜK, geçmişte kurduğu "178 Alo RTÜK" hattını iptal ederek, "444 1 178" hattını kullanıma sunmuştu. Yeni hattın aktif hale getirilmesiyle vatandaşlar Alo 178 üzerinden RTÜK'e ulaşabilecek.

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