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Teknoloji BulutKlinik, 1 milyon TL yatırım aldı
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BulutKlinik, 1 milyon TL yatırım aldı

Hastaların doktorlara erişimini kolaylaştırmak, doktorların ise kliniklerini kolay ve verimli şekilde yönetmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen bir SaaS platformu olan BulutKlinik, 1 milyon TL yatırım aldı. Bu yatırım ise KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan geldi.

Haber Merkezi Diğer
BulutKlinik aldığı yatırımla dikkat çekti.
BulutKlinik aldığı yatırımla dikkat çekti.

Hastaların doktorlara erişimini kolaylaştırmak, doktorların ise kliniklerini kolay ve verimli şekilde yönetmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen bir SaaS platformu olan BulutKlinik'i aldığı yatırımla dikkat çekti. Kuveyt Türk’ün iştiraki KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu ve Kuveyt Türk ile Vakıf Katılım tarafından yatırımcı olarak desteklenen KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan 1 milyon TL yatırım aldı.

  • Sağlık sektöründe 15 yılı aşkın yazılımcı ve yönetici deneyimi olan Ali Hulusi Ölmez ve Yusuf Güleç tarafından 2016 yılında kurulan BulutKlinik, günümüzde 2 bin 800’den fazla klinikteki 3 binden fazla doktora erişiyor ve 600 bin hastaya hizmet sunuyor. BulutKlinik, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlar nezdinde gerekli akreditasyonlarını tamamlamış olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Webrazzi'nin haberine göre; KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük, Teknogirişim GSYF olarak farklı sektörlere şimdiye kadar beş ayrı yatırım yaptıklarını; online hasta takibi yapan ve hasta ile doktoru online görüştürme hizmeti de veren BulutKilinik'in sağlıkta hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması alanında önemli yenilikçi ürünleri olan bir girişim olduğunu söylüyor.

BulutKlinik'in kurucuları

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Pandemi ile sağlıktaki dönüşümün de önemi ortaya çıktı

BulutKlinik’e yaptıkları bu yatırımla, özellikle Covid-19 sürecinde önemi giderek artan sağlık sektörünün dönüşümüne önemli bir katkı sağlamış olduklarını ve BulutKlinik’in yenilikçi ürünleri ile hızla büyüyerek önce ülkemizde, sonrasında dünyada önemli bir boşluğu dolduracağına inandıklarının altını çiziyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde BulutKlinik’in mobil uygulamasını hayata geçirerek “Online Görüntülü Görüşme Servisini” doktorların ve hastaların hizmetine sunduklarını belirten BulutKlinik ekibi ise yatırımla ilgili olarak şunları söyledi:

  • BulutKlinik’in mobil uygulamasını kullanan hastalar, cep telefonları üzerinden doktorlar ile online görüntülü görüşme yapabiliyor, mevcut tedavi planları hakkında ikinci bir görüş alabiliyor ve tetkiklerini doktorlara yorumlatabiliyorlar. BulutKlinik olarak 2020 yılı tamamlanmadan evden tetkik alma hizmetini sağlamayı ve özel sağlık sigortalarıyla iş birliklerini tamamlamayı hedefliyoruz.

Türkiye’de özel klinik, iş yeri hekimliği ve aile hekimliği gibi alanlarda toplamda 90 bin sağlık merkezi bulunuyor. BulutKlinik yataksız tedavi sunan tüm kliniklerle birlikte reçete sahibi hekimlere de çözümler sunuyor. BulutKlinik’in mevut kullanıcıları arasında İstanbul Yeni Havalimanı ve kamu belediyeleri gibi birçok kurumsal müşteri de bulunuyor.''

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Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap köyünde düğünde kaybolduktan sonra dere kenarında cesedi bulunan minik Merve olayında yeni gelişme yaşandı. Kaybolduktan yaklaşık 21 saat sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın ön otopsisinde, midesinde çamur bulunduğu öğrenildi. Merve'nin amcası Erdal Bayrak, "Otopside ne darp ne taciz olayı var. Midesinden çok miktarda çamur çıkmış. Tahminimize göre Merve, susayınca derede su birikintisine girdi. Balçık bir yer. Ayağı batınca toparlanamadı ve düşüp, çamurlu suda boğuldu" dedi.

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