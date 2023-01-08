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Buzdolabı değil teknoloji üssü

Mutfakların vazgeçilmezi buzdolapları, soğutucu özelliklerinin yanında adeta teknoloji üssüne dönüştü. Yeni nesil cihazlarda, gıdaya göre soğutma, bakterileri yok etme ve oksijen kontrol sistemleri mevcut. Tek bir dokunuşla açılan sensörlü kapıların üzerindeki dijital ekranlarda ihtiyaç listesini görebilir, buzdolabını yönetebilirsiniz.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Buzdolabı değil teknoloji üssü
GRAFİK: HAKAN ÖZASLAN

Her yerde online olduğumuz dünyada, buzdolabı modelleri son teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor. Belki 5 yıl öncesinde sadece derin dondurucu gibi birkaç özelliklerini konuştuğumuz buzdolapları şimdilerde teknoloji üssüne dönüştü. Mutfakların bu ağır misafiri, sadece bir soğutucu değil. Yapay zeka, IoT (nesnelerin interneti) ve mobil teknolojiler sayesinde cep telefonunuzla uzaktan kontrol edebildiğiniz bir ürün.

DOKUNMATİK EKRANDAN KONTROL

Ürünlerin tazeliğini koruyan oksijen teknolojisi, bakterilerin yüzde 99’unu yok eden sistemler, her rafta ayrı ısı ayarı gibi sistemler mevcut. Gıdalarda yüzde 40 daha hızlı soğuma sağlayan ve soğuk havanın dolabın her yerine eşit olarak yayılmasına neden olan MultiAirflow sistemi ile yiyeceklerin daha uzun süre taze kalması sağlanıyor. Kapağındaki dijital ekranlar sayesinde alışveriş listesi yapabilir, azalan veya bozulan gıdalarınızı öğrenebilirsiniz. TV izlenerek müzik dinlenen, aile resimlerinizi sırayla gösteren dokunmatik ekranlar da mevcut.

OTOMATİK AÇILIP KAPANAN KAPILAR

Üstelik tüm bunlar sadece buzdolabının kapağında bulunuyor. Hatta bazı örneklerde cihazın kapağı otomatik olarak kapanıyor. Sensörler kapının tek bir dokunuşla anında açılmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, elleri doluyken veya yemek yaparken dahi buzdolabını kolayca açabiliyor.

YOĞURT BİLE MAYALIYOR

Kapağın yerleşik sensörü sayesinde buzdolabında kulp bölümüne gerek kalmıyor. Her firma farklı bir özelliği ile öne çıkmaya çalışırken, içlerinde mayalama özelliği olanları bile bulabilirsiniz. Hamur, yoğurt, kefir, sirke ve turşu gibi işlem gerektiren gıdaların otomatik olarak ayarlanan sıcaklık ve süre fonksiyonlarını ayarlayan cihazlar bulunuyor. Örneğin Vestel Maya Buzdolabı ile mayalama için gerekli tüm koşulları sağlıyor. Kısacası, mutfağınızın bu ağır misafiri günlük işlerinizi kolaylaştırmak için adeta yeniden kurgulanmış durumda.

HER GIDAYA ÖZEL SOĞUTMA

  • Samsung’un yeni tanıttığı ‘Premium Infinite Line Buzdolabı’ serisi esnek saklama alanı, farklı türden gıda ürünlerini en iyi koşullarda saklama olanağı sunuyor. Buzdolabına konulan tüm gıdalar daha uzun süre lezzetli ve taze kalıyor. Kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirilen Flex Pantry çekmecesi ise daha önceden tanımlı soğutma derecelerine hızlıca geçiş yapmayı sağlıyor. İki yerleşik sıcaklık modu, et ve balıktan meyve ve sebzelere kadar birçok ürünün doğal lezzet ve dokusunu daha uzun süre koruyarak saklamak için ideal bir çözüm sunuyor.

CES’TE YENİ NESİL MODELLER

LG Electronics (LG) de ikinci nesil LG Signature beyaz eşya serisini tüketici elektroniği fuarı CES 2023’te tanıtacak. Dual InstaView özellikli yepyeni LG Signature 4 Kapılı French-Door buzdolabı, şirketin yeni tanıtacağı modeller arasında yer alıyor. 5-8 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen teknoloji fuarı CES 2023’te birçok firma yeni ürünlerini görücüye çıkardı.

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