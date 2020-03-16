Teknoloji Çanakkale kahramanlarını izletmek için tırı sinema salonuna çevirdi
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Çanakkale kahramanlarını izletmek için tırı sinema salonuna çevirdi

Yönetmen Necmi Yıldırım, 10 bölüm halinde çektiği "Çanakkale Kahramanları" isimli filmini ücretsiz olarak 81 ilde vatandaşlara izletmeyi hedefliyor Yıldırım: "Çanakkale Savaşı'nda yaşanmış olayları senaryolaştırdık. Teknolojiyle tarihi birleştirerek o anları yansıtan birebir 10 bölüm halinde film çektik"- "Amacımız Çanakkale'ye gidemeyen, orayı ziyaret edememiş insanları Çanakkale'ye götürebilmek ve onlara Çanakkale ruhunu, Çanakkale davasının ne demek olduğunu hissettirmek. Genç, yaşlı demeden herkesin bu eseri izlemesini istiyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Tırı sinemaya çevirdi
Tırı sinemaya çevirdi

Yönetmen Necmi Yıldırım, 10 bölüm halinde çektiği 'Çanakkale Kahramanları' isimli filmi ücretsiz olarak 81 ilde vatandaşlara izletmek için tırı tasarlatıp sinema salonu yaptı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden uzmanlarla görüştüğünü belirten Yıldırım, "Hocalara ben teknolojiyle tarihi birleştiren projemi anlattım. Onlarda projemi beğendiler. Ardından Çanakkale Savaşı'nda yaşanmış olayları senaryolaştırdık. Teknolojiyle tarihi birleştirerek o anları yansıtan birebir 10 bölüm halinde film çektik." diye konuştu.

Yıldırım, projeyi 360 Virtual Reality teknolojisini kullanarak filme aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

Tırı sinemaya çevirdi

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"Filmlerde Seyi̇d Onbaşı başta olmak üzere çok sayıda kahramanlığı ele aldık. Her eseri büyük bir ekiple özenle ve dikkatlice çektik. Daha sonra çektiğimiz filmleri insanlara ulaştırmak için aklımıza bir tırı sinema salonuna çevirmek geldi. Bu amaçla bir tır şirketiyle anlaştık. Tırı sıfırdan çizerek tasarladık. Bütün çizimleri kendimiz yaptık ve içesinde ne olması gerektiğine kadar düşündük. Tırı en az 15 en fazla 80 kişi alacak şekilde, günde ortalama 3 bin kişi ağırlayacak şekilde yaptırdık. İnsanlar tıra girince sinema salonunda gözlüklerini takıyor ve zamanda bizim çektiğimiz filmle yolculuk yapıp o anı yaşıyor. Projeye çok değer vererek ortaya çıkardık."

Filmi izletmek için 81 ili tırla dolaşarak insanlara götüreceklerini dile getirin Yıldırım, bunu da ücretsiz yapacaklarını ifade etti.

Yıldırım, projeyle halkı buluşturmanın mutluluk veren bir durum olduğunun altını çizerek, "Amacımız Çanakkale'ye gidemeyen, orayı ziyaret edememiş insanları Çanakkale'ye götürebilmek ve onlara Çanakkale ruhunu, Çanakkale davasının ne demek olduğunu hissettirmek. Genç, yaşlı demeden herkesin bu eseri izlemesini istiyorum." dedi.

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