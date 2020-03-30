Teknoloji Cepteşok ile 5000 kişiye istihdam
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Cepteşok ile 5000 kişiye istihdam

Cepte Şok ile ücretsiz adrese teslimat hizmetini başlattığını duyuran indirim marketleri zinciri, resmi açıklamasıyla istihdam konusundaki ön görülerimizi de doğruladı. Şok Marketler, Cepte Şok'un da katkısıyla 2020'de 5.000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

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Cepteşok
Cepteşok

Kullanıcıların sipariş teslimatları aynı gün içinde ek bir ücret ödemeden gerçekleşeceğini hatırlatalım. Bunun yanı sıra Cepte Şok’tan sipariş verilen ürünlerin fiyatlarının Şok Market fiyatlarıyla aynı olacağını tekrarlamakta da fayda var. Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, Cepte Şok uygulamasıyla ilgili Webrazzi'ye yaptığı açıklamada COVİD-19 salgınında topluma destek olmak için attıkları adımlara da yer verdi:

CepteŞok hayata geçti

Toplum olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bu hizmeti başlatmanın bizim için anlamı büyük. İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması için 30.000 çalışanımız ve iş ortaklarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Onlara da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Şok Marketler olarak adrese teslimat hizmetini başlattık. Müşterilerimizin evden çıkmadan online olarak sipariş verdiği ürünleri marketlerimizle aynı fiyatlardan ücretsiz olarak adreslerine teslim ediyoruz. Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacağız. Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5.000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz.

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