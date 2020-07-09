Çinli teknoloji devi yatırım için Türkiye'de karar kıldı

Türkiye genç nüfusuyla teknoloji şirketlerinin de ilgisini çekiyor. Çin'in en büyük teknoloji üreticilerinden biri olan H3C yatırım için rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Çinli teknolojik alt yapı devi Türkiye’de yatırım yapacak.

Boğaziçi Bilgisayar, Çin merkezli router, modem ve switcher üreticisi H3C ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

2021 ve sonrasında Çinli şirketin üretim bazında Türkiye’ye yatırım yapması. Projenin gerçekleşmesi halinde ilk etapta 200 kişiye istihdam sağlanacak.

İHA H3C ile Boğaziçi Bilgisayar antlaşma imzaladı.

TEKNOLOJİ Yüksek teknolojiye yatırımlar artacak

Türkiye hem coğrafi konumu hem de genç nüfusuyla cazibe merkezi

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu,

“Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse dinamik yapısıyla küresel teknoloji devleri için üretim ve pazarlama anlamında cazibe merkezi. Dinamik nüfus yapımız ve teknoloji alanındaki tecrübelerimiz büyük yatırımları çekmek için ciddi bir avantaj. Türkiye, bu şirketin Avrupa ve Ortadoğu üretim üssü olabilir.

Ülkemizde IT ve Network ürünleri sektörünün toplam hacmi 450 milyon dolar. H3C ile bu pastadan yüzde 10 pay almamız halinde Çinli şirketten ülkemize fiziki yatırım gerçekleşecek. Bu hedefimizin gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok” dedi.

TEKNOLOJİ Teknoloji girişimlerine 200 milyonluk yatırım

İki yılda 200 kişiye istihdam sağlanacak

Çinli teknoloji devinin globaldeki toplam çalışan sayısının yüzde 50’sini ar-ge departmanı oluşturuyor. Şirket olarak asıl hedefimiz teknoloji devinin Türkiye’de fiziki yatırım yapması.

Bu yatırımın gerçekleşmesi halinde ilk iki yılda 200 kişiye istihdam sağlamış olacağız. Bunun yanında Türkiye, şirketin Avrupa’da ve yakın coğrafyada üretim merkezi olacak” şeklinde konuştu.

H3C Türkiye Ülke Müdürü Mr. Zhao Long da, “Türkiye pazarına girmeden önce birçok firmayı araştırdık. Yaklaşık 6 aydır bir dizi projeyi birlikte yürütüyoruz. Türkiye, teknoloji yatırımları için doğru bir ülke. Satış ve pazarlama ağımız Çin dışında Japonya, Tayland, Pakistan, Kazakistan, Rusya, Malezya ve Türkiye’de mevcut. 2020’nin ilk altı ayında Türkiye hem ciro hem de satış ağı konusunda bu ülkeleri geride bıraktı” dedi.