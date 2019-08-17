Çocuklar gözünü yıldızlara çevirdi

Bilim ve teknoloji farkındalığı oluşturma hedefi ile 22 yıldır Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Prof. Dr. Berahitdin Albayrak anısına düzenlenen etkinliğe bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile geçtiğimiz yıllara göre en yüksek katılım gerçekleşti. Şenliğin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptı.

VARANK: GENÇLİĞİN DESTEKÇİSİYİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı her geçen yıl gençlerin ve çocukların uzaya olan ilgisinin artığını belirttiği açılış konuşmasında “Genç kardeşlerimizden isteğim; içinizdeki icat çıkarma ve keşfetme enerjisini her daim canlı tutmanızdır. Hedeflerinizi belirleyin, fikirlerinizin arkasında dimdik durun. Merak etmeyin; Siz cüret ettikçe, biz destek olacağız. Siz koştukça biz yollar açacağız” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÖZÜ UZAYDA

Üç bin yetişkin uzay meraklısı ile birlikte bu yıl gerçekleşen etkinliğe 7-13 yaş arası çocuk katılımcı sayısında rekora ulaşıldı. Çocuklar için heyecan veren şenlikte dağda konaklamanın yanı sıra üniversitelerin etkinlik alanında kurdukları uzay ve astronomi atölyeleri büyük ilgi gördü. Gece boyunca gelişmiş teleskoplarla gökyüzü gözlemi yapan çocuklar eğitici atölyelerde uzayla ilgili meraklarını uzmanlardan öğrenme fırsatı buldu.