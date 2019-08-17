Teknoloji Çocuklar gözünü yıldızlara çevirdi
BİLİM

Çocuklar gözünü yıldızlara çevirdi

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, yüzlerce uzay kâşifi çocuğu, ulusal gözlemevinin bulunduğu Antalya Saklıkent’te bir araya getirdi. Gece boyunca gelişmiş teleskoplarla gökyüzü gözlemi yapan çocuklar eğitici atölyelerde uzayla ilgili meraklarını uzmanlardan öğrenme fırsatı buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya Saklıkent
Antalya Saklıkent

Bilim ve teknoloji farkındalığı oluşturma hedefi ile 22 yıldır Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Prof. Dr. Berahitdin Albayrak anısına düzenlenen etkinliğe bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile geçtiğimiz yıllara göre en yüksek katılım gerçekleşti. Şenliğin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptı.

VARANK: GENÇLİĞİN DESTEKÇİSİYİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı her geçen yıl gençlerin ve çocukların uzaya olan ilgisinin artığını belirttiği açılış konuşmasında “Genç kardeşlerimizden isteğim; içinizdeki icat çıkarma ve keşfetme enerjisini her daim canlı tutmanızdır. Hedeflerinizi belirleyin, fikirlerinizin arkasında dimdik durun. Merak etmeyin; Siz cüret ettikçe, biz destek olacağız. Siz koştukça biz yollar açacağız” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÖZÜ UZAYDA

Üç bin yetişkin uzay meraklısı ile birlikte bu yıl gerçekleşen etkinliğe 7-13 yaş arası çocuk katılımcı sayısında rekora ulaşıldı. Çocuklar için heyecan veren şenlikte dağda konaklamanın yanı sıra üniversitelerin etkinlik alanında kurdukları uzay ve astronomi atölyeleri büyük ilgi gördü. Gece boyunca gelişmiş teleskoplarla gökyüzü gözlemi yapan çocuklar eğitici atölyelerde uzayla ilgili meraklarını uzmanlardan öğrenme fırsatı buldu.

22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği başvuruları başlıyor
TEKNOLOJİ
22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği başvuruları başlıyor
Korkuyoruz amatedbir almıyoruz

Korkuyoruz ama
tedbir almıyoruz

​17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan depreminin üzerinden 20 yıl geçti.
Sivilleri vurdu

Sivilleri vurdu

Rus savaş uçakları İdlib'te köyü vurdu: 13 ölü, 20 yaralı.
Denizlidenmuhteşem açılış

Denizli'den
muhteşem açılış

Son şampiyonu yenerek sezona başladılar.
Tam kapasite çalışacak

Tam kapasite çalışacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi açıklaması.
Fıkra gibi ceza

Fıkra gibi ceza

​Liverpool maçlarında karakola gidip imza atacak.
Zam teklifi açıklandı

Zam teklifi açıklandı

Memur-Sen: Bu teklifi yok sayıyor, yeni teklif bekliyoruz.

Şehadet getirince<br>ikna oldular

Şehadet getirince
ikna oldular

Avrupalı sandıkları Türk grubu camiye almadılar.
Minberin<br>altına yerleştirdiler

Minberin
altına yerleştirdiler

Zaman ayarlı bomba cuma namazı sırasında patladı.
Soyadımız 'canavar'dı

Soyadımız 'canavar'dı

​Esed'in kuzeni sosyal medya hesabında paylaştı.
İlk kez uygulandı

İlk kez uygulandı

​Park sistemi, gurbetçileri memnun etti.
Dünya yıldızı <br>geliyor

Dünya yıldızı
geliyor

​Trabzonspor, İngiliz futbolcuyla prensipte anlaştı.
Dünya<br>devini satın alıyor

Dünya
devini satın alıyor

Türk şirketi ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kritik ziyaret

Kritik ziyaret

​Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınıra gitti.
Aydos'ta vahşet

Aydos'ta vahşet

​Boğazı kesilerek öldürüldü, ardından cesedi yakıldı.
Mesafeyi<br>1300 dakika azalttı

Mesafeyi
1300 dakika azalttı

Günde ortalama yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlıyor.
Hakkari'de operasyon

Hakkari'de operasyon

​Bölgede 2 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.