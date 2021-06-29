Dell 4K çözünürlükteki yeni web kamerasını duyurdu

Uzaktaniletişim ihtiyacının artmasıyla birlikte özellikle webkamera ve mikrofonlara talep önemli oranda arttı. Bilgisayarlarıyla bilinen Dell ise bu noktada yeni bir web kamerası çözümü sunmaya başladı.

UltraSharp 4K olarak isimlendirilen web kamera, özellikle profesyonel bir çözüme ihtiyaç duyanlar için büyük kolaylık sağlıyor. Zira isminden de rahatlıkla anlaşılabildiği gibi yüksek çözünürlük desteği sunuyor.

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Bu ürünü yalnızca web kamerası olarak da düşünmemek gerekiyor. Zira görüntü ve ses kaydı gibi imkanlar da söz konusu. HDR desteği;USB-C ve otomatik kadraj ise en önemli detaylardan bazıları. Kadrajlama sisteminin çalışma mantığı ise gayet basit: Yüz algılanıyor ve bununla birlikte kamera doğrudan takip moduna geçip yapıyor. Ayrıca ürünün 200 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu da eklemek gerekiyor.

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