Teknoloji Dikey şekilde katlanabilir iPhoneun yeni detayları ortaya çıktı
İNTERNET

Dikey şekilde katlanabilir iPhone'un yeni detayları ortaya çıktı

Yeni nesil katlanabilir iPhone ile alakalı detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak Apple'a yakınlığıyla bilinen kaynaklar, ürünün dikey şekilde katlanacağını duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone
iPhone

Apple'ın uzun süredir katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatta ilk patentler bundan yıllar önce alınmış durumda. Ama yeni patentlerle birlikte yeni telefon hakkındaki ayrıntılar netleşmeye devam ediyor. Bilhassa son 1 yıldır ortaya çıkan detaylar oldukça fazla.

Katlanabilir iPhone konusunda çok farklı çizimler ve patent görselleri var. Dolayısıyla şimdilik hangisinin gerçek katlanabilir iPhone'u yansıtacağı belli değil.

İki farklı prototip üzerinde duruluyor

Şu ana kadar alınan patentler ve ortaya çıkan bilgiler, iki farklı katlanabilir iPhoneprototipine yoğunlaşıyor. İlk olarak ortay çıkan modelde iki ekranlı biryapı vardı ve katlama sisteminde menteşe açıkça görünüyordu. Daha sonrasında ise dikeyolarak katlanabilen bir modelin daha prototipi ortaya çıktı.

Ancak son olarak gelinen noktada birçok farklı kaynak dikeyolarakkatlanabilirbirmodelin geliştirildiğini doğruluyor.

Şimdilik somut bir prototip yok

Her ne kadar patentler ya da resimler üzerinden çizimler görünse de aslında Apple'ın fiziksel olarak tasarladığı bir katlanabilir iPhone modeli yok. Ancak önümüzdeki birkaç sene içinde Apple'ın yeni nesil katlanabilir telefonunu duyurması bekleniyor.

Katlanabilir iPhone ile ilgili yeni bir patent daha ortaya çıktı
TEKNOLOJİ
Katlanabilir iPhone ile ilgili yeni bir patent daha ortaya çıktı
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