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Teknoloji

Duygusal da oluyor tercüman da

ChatGPT 4o artık duyabiliyor, görebiliyor, hatta bir insan gibi duygusal tonlamalarla konuşuyor. 50 dilde çeviri yapabilen yapay zeka robotu, görme engellilere anlık tarif de sunuyor.

Orhan Orhun Ünal
04:00 - 19/05/2024 Pazar
Güncelleme: 03:21 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

OpenAI, yapay zeka teknolojilerini bir adım daha ileri götürecek adım atarak ChatGPT’ye yeni bir güncelleme getirdi. Örneğin, turist olarak dünyanın herhangi bir ülkesine giden bir kişi, yanında özel çevirmeni varmışçasına iletişim kurabilecek. İstediği GPT-4o güncellemesiyle artık 50 dilde anında yani simultane tercüme yapılabilecek. Önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi beklenen yeni model, İtalyanca ve İngilizce arasındaki canlı bir konuşmayı nasıl tercüme edebildiğini düzenlenen basın toplantısında gösterdi.

EKRANA BAKIP PROBLEMİ ÇÖZDÜ

ChatGPT, aynı zamanda makine öğrenmesinin düşünce ve duygu boyutunu bir adım öteye taşıyıp, bilim kurgu filmlerine şimdiden bir selam gönderiyor. Gelecek hakkında önemli ipuçları veren özellikleriyle Chatbot, bir telefon kamerası aracılığıyla birinin yüzüne bakabiliyor ve yüz ifadelerinden o kişinin ne hissettiğini anlayabiliyor. Etkinlikteki tanıtımında, robotun matematik problemini çözmesine tanık olduk.

GÖRME ENGELLİYE ANLIK SESLİ TASVİR

Ekran paylaşımı sayesinde yapay zeka, kullanıcın bilgisayarının ekranına bakarak matematik probleminin çözülmesine yardımcı oldu. OpenAI tarafından yayımlanan videolarda, görme engelli bir kişinin yanında kimse olmadığında da bir parkta gezerken çevresinde neler olduğunu sesli olarak dinleyebildiğini, yardımsız sokaktan taksi çevirebildiğini görüyoruz.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Mayıs ayı itibarıyla dünya genelinde ChatGPT, ayda 180 milyondan fazla aktif kullanıcı tarafından kullanılıyor. 2023 yılında ChatGPT’yi en fazla kullanan ülkeler arasında ise Türkiye, Filipinler’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Önümüzdeki haftalarda OpenAI tamamen yeni GPT-4o büyük dil modelini ücretsiz olarak kullanıma sunacağını, yani kullanmak için ChatGPT Plus aboneliğine gerek olmayacağını duyurdu.

HANGİ TELEFON VE SÜRÜMDE KULLANILACAK?

ChatGPT uygulaması iPhone 8 ve daha yeni telefonların yanı sıra Android 6.0 ve daha yeni sürümleri kullanan telefonlarda kullanılabiliyor. Türkiye’nin en büyük yenilenmiş elektronik cihaz marketi EasyCep CMO’su Samet Ensar Sarı, elektronik cihazlarda daha yeni donanıma olan talebin, popüler uygulamaları kullanmak isteyenlerdeki artışla yükseldiğini söylüyor. Sarı açıklamasında, “Nasıl ki bilgisayarlarda en yeni oyunları oynamak isteyenler en gelişmiş ekran kartlarına yöneliyorsa cep telefonlarında da belirli uygulamalar daha yeni cihazlara yönelimi artırıyor. ChatGPT 4o’ın şimdiye dek sadece bilim kurguda gördüklerimizi hayatımıza getirmesi de bu uygulamanın çalışmadığı eski telefonların yenilenmesini hızlandıracak” dedi.



#Yapay Zeka
#Teknoloji
#ChatGPT
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