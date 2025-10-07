EA FC 26, serinin en hızlı satan oyunu oldu: İşte rekorun arkasındaki nedenler

EA Sports’un yeni futbol oyunu FC 26, piyasaya çıkışından kısa bir süre sonra büyük bir başarıya imza attı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre oyun, dünya genelinde 10 milyon satış barajını aşarak EA tarihinin en hızlı satan futbol oyunu unvanını aldı.





Oyun sektörü kaynaklarına göre, PlayStation 5 ve PC sürümleri satışların en büyük bölümünü oluşturdu. Hem dijital hem fiziksel kopyalarda beklenenin üzerinde bir performans yakalayan FC 26, EA Games’in beklentilerini geride bıraktı.





Kadın futbolcular ve HyperMotionV sistemi fark yarattı

FC 26’nın bu başarısında, seriye eklenen kadın futbolcular, HyperMotionV animasyon sistemi ve Cross-Play desteği gibi yeniliklerin önemli bir payı bulunuyor. Bu özellikler, hem oyuncu deneyimini zenginleştirdi hem de topluluğun ilgisini artırdı.





Ayrıca lansmanla birlikte başlatılan “Founders Season” etkinliği, çevrim içi oyuncu katılımını ciddi şekilde yükseltti. Yeni sezonda takımların dinamik yapısı, menü tasarımlarının yenilenmesi ve oynanışta yapılan stratejik düzenlemeler oyuncular tarafından olumlu karşılandı.





Eleştirmenlerden yüksek not aldı

Oyun inceleme platformu Metacritic’te 83 puan ortalama elde eden FC 26, son yıllardaki EA Sports serileri arasında en iyi eleştirileri alan yapımlardan biri oldu. Eleştirmenler, oynanışın daha akıcı hale geldiğini ve taktiksel derinliğin arttığını vurguluyor.





20 milyon hedefi yolda