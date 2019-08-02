Teknoloji Efsane oyun artık tarayıcı üzerinden oynanabiliyor
OYUN

Efsane oyun artık tarayıcı üzerinden oynanabiliyor

Serinin ilk oyunu olan ve 90'lı yılların efsanesi haline gelen Diablo, artık internet tarayıcısı üzerinden oynanabiliyor.

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Diablo
Diablo

Diablo serisinin ilk oyunu çıktığında oynama şansı bulamadıysanız, artık klasik RPG oyununu web tarayıcınız üzerinden çalıştırabilirsiniz.

Oyun geliştiricisi Rivsoft, Diablo'nun kaynak kodunu kullanarak oyunu web tarayıcısı üzerinden oynanabilir hale getirdi. Geliştirici takımı, Diablo'nun web tarayıcısı sürümünün "tüm sorunları ve kötü yazılmış kodu" içerdiğini ancak bunun oyunun büyüsünün bir parçası sayılabileceğini söyledi.

1996'da çıkan oyunu web üzerinden ücretsiz oynayabilseniz de, demo sürümle kısıtlısınız. Demo sürümü oynayabilmek için önce bir dosyayı (spawn.mpq) indirmeniz isteniyor. Dosyayı indirip, sayfadaki düğmeye basarak seçtiğinizde, oyun başlıyor.

Bu nedenle sadece bir karakter sınıfını seçebiliyor ve Tristam sakinlerinin sohbetlerinden mahrum kalıyorsunuz. Oyunun tam kopyasına sahipseniz (GOG üzerinden, CD ile veya herhangi bir yolla), ana veri dosyasını yükleyip, oyunu eskisi gibi oynamanız mümkün.

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