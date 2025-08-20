Yeni Şafak
Eğitim dünyasına yeni bir sayfa: '42 Türkiye' geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor

Eğitim sonunda alınan RNCP sertifikası, Avrupa Birliği'nde mesleki yeterlilik belgesi olarak kabul ediliyor.
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hayata geçirilen 42 Türkiye, katılımcılara eğitmen, diploma ve sınav olmadan, tamamen ücretsiz ve proje tabanlı yazılım eğitimi sunuyor.

Fransa merkezli küresel 42 ağına bağlı olan "42 Türkiye", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Bilişim Vadisi çatısı altında İstanbul ve Kocaeli'de yeni nesil yazılımcıları geleceğe hazırlıyor.


Dünyada 31 ülkede 58 kampüsü ve 21 binden fazla öğrencisi bulunan ağın Türkiye'deki temsilcisi olan okul, bugüne kadar farklı yaş ve meslek gruplarından yüzlerce katılımcıya uluslararası standartlarda yazılım eğitimi sağladı.


16 yaş ve üstü kişilerin katıldığı programda yazılım bilgisi şartı aranmazken, adaylar, mantık temelli çevrim içi testler ve 26 günlük "havuz eğitimi" sürecinden geçerek sisteme dahil oluyor.


Oyunlaştırılmış proje tabanlı müfredat, temel ve ileri seviye olarak ikiye ayrılırken, temel müfredat ortalama iki yılda tamamlanıyor. İsteyen katılımcılar siber güvenlik, yapay zeka ve kriptografi gibi alanlarda uzmanlaşabiliyor.


Eğitim sonunda alınan RNCP sertifikası, Avrupa Birliği'nde mesleki yeterlilik belgesi olarak kabul ediliyor.


Böylelikle 42 Türkiye katılımcılara eğitmen, diploma ve sınav olmadan, tamamen ücretsiz ve proje tabanlı yazılım eğitimi sunuyor.


42 Türkiye Direktörü Osman Melih Gökçe.

Mezunlar sektöre hazır giriyor

42 Türkiye Direktörü Osman Melih Gökçe, mezunların sektöre hazır şekilde çıktığını belirterek, "Buradan çıkan bir 42'li asla sektörde yeni başlayan muamelesi görmüyor" dedi.


Gökçe, akran öğrenmesinin 42 modelinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bu sistem, mezunlarımızın iş hayatına uyum süresini ciddi şekilde kısaltıyor. Öğrencilerimiz birbirlerinden öğrenerek hem teknik becerilerini hem de ekip çalışması kültürünü geliştiriyor. Burada herkes hem öğrenen hem öğreten. Bu da onları sektörde bir adım öne çıkarıyor" diye konuştu.


Öğrencilerin yalnızca yazılım öğrenmekle kalmadığını, TEKNOFEST gibi teknoloji yarışmalarına katılarak ekip çalışması, problem çözme ve proje yönetimi gibi yetkinlikler kazandığını anlatan Gökçe, yerli ve milli teknolojiler geliştirme hedefi doğrultusunda projeler yürüttüklerini, katılımcıların Türkiye'nin dijital geleceğinde aktif rol almalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

