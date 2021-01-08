Elon Musk iletişim için WhatsApp yerine Signal uygulamasını öneriyor

Tesla, SpaceX ve TheBoring Company gibi büyük şirketlerin sahibi ElonMusk, son yıllarda dünyanın en fazla konuştuğu isimlerden biri. Birbirinden ilginç projeleriyle gündeme gelmeye devam eden isim, bir yandan da 'dünyanın en zenginleri' listesinin en tepesinde yer alıyor. Musk, gündemde geniş yer bulan yeni WhatsApp gizlilikpolitikasıyla ilgili açıklamalar da yaptı.

TEKNOLOJİ WhatsApp özel bilgileri pazarlayacak: Kabul etmeyen kullanamayacak

WhatsApp'ın gizlilik politikasının değiştirmesiyle birlikte yeni sözleşmenin kabul edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde uygulamayı kullanmak mümkün olmuyor. Elon Musk ise WhatsApp yerine Signal isimli iletişim uygulamasını tavsiye ediyor.

Signal, özellikle 'güvenlik' tarafıyla ön plana çıkan bir uygulama. Dolayısıyla WhatsApp'ın yeni sözleşmesindeki gibi ağır maddeler barındırmıyor. Üstelik uçtan uca şifreleme gibi mesajı sadece gönderen ve alan kişinin görebileceği şekilde bir şifreleme mekanizması kullanıyor.

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Signal, WhatsApp'ın sunduğu hemen her özelliği barındırıyor.

Signal neler sunuyor?

Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Signal, WhatsApp özelliklerinin neredeysetamamını sunuyor. Bunlar arasında standart mesajlaşma, fotoğraf; video ya da belge gönderme elbette ilk sırada. Ama sesli ve görüntülü arama ve kaybolanmesajlar özelliği de önemli.

Elon Musk'ın önerisini dikkate alıp Signal'e bir şans vermek isteyenler aşağıdaki bağlantılar üzerinden hem Android hem de iOS'ta uygulamayı indirebilirler.

Android (Signal)

iOS (Signal)