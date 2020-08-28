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Teknoloji Elon Muskın tesisi siber saldırıya uğradı
BİLİM

Elon Musk'ın tesisi siber saldırıya uğradı

ABD Adalet Bakanlığı, bu hafta bir şirkete siber saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı. Bu şirketin, Elon Musk'a ait 'Tesla' olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Elon Musk.
Elon Musk.

ABD Adalet Bakanlığı, bu hafta içerisin de adı açıklanmayan bir şirkete siber saldırı düzenlendiğini ve FBI’ın bu saldırıyı engellediğini açıkladı.

  • Siber saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle de bir Rus vatandaşı gözaltına alındı. Tesla şirketinin haberlerini yayınlayan internet sitesi Teslarati’nin haberinde, siber saldırıya uğrayan şirketin Nevada eyaletindeki Tesla tesisi olduğu belirtildi.

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“BU CİDDİ BİR SALDIRIYDI”

Tesla şirketinin sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu saldırıyı doğruladı. Musk, “Bu ciddi bir saldırıydı” ifadelerini kullandı.

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