Elon Musk'ın tesisi siber saldırıya uğradı

Hayat

İmama uyan bir kimse Fatiha okuyabilir mi?

İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Peki imama uyan bir kimse Fatiha okuyabilir mi? İmama uyan bir kimsenin Fatiha suresi okuması mezheplere göre farklılık gösteriyor. İşte "İmama uyan bir kimse Fatiha okuyabilir mi?" sorusuna cevabı: