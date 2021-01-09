En iyi sohbet uygulamaları: WhatsApp'a alternatif 8 iletişim uygulaması

WhatsApp, 2 milyarı aşkın kullanıcı sayısıyla dünyanın en fazla tercih edilen iletişim uygulamalarının başında geliyor. Fakat zaman zaman güncellenen politikalar, kullanıcıların alternatiflere yönelmesinin yolunu açıyor.

Özellikle son olarak yeni yılla birlikte hayata geçirilen kullanıcı sözleşmesi de bunun en önemli etkenleri arasında. WhatsApp, 8 Şubat'a kadar bu sözleşmeyi kabul etmeyen kişilerin uygulamayı kullanmasını engelliyor.

Sözleşmede neler yer alıyor?

Yeni sözleşmeyle WhatsApp'ın kullanıcılara yaptığı duyuru şu şekilde:

Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler. REKLAM

Bu da aslında verilerin doğrudan Facebook'a aktarılarak reklam verenlere satılacağı anlamına geliyor. Evet; bugüne kadar da benzer sistem uygulanıyordu ama artık yeni sözleşmeyle Facebook, WhatsApp verilerine tamamen erişilebilir hale geliyor.

Doğal olarak birçok kullanıcı WhatsApp özelliklerinin sunulduğu alternatif iletişim uygulamalarına yönelmek istiyor. Her ne kadar WhatsApp az önce de bahsettiğimiz gibi çok büyük bir kitleyi elinde tutuyor olsa da alternatifleri yok değil.

Özellikle de yeni sözleşmenin AvrupaBirliğiüyesi olan ülkelerdekikullanıcıları kapsamıyoroluşu çifte standardı açıkça gösteriyor.

TEKNOLOJİ WhatsApp'tan çifte standart: Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor

Biz de WhatsApp alternatifi olarak kullanılabilecek uygulamalara yakından bakıyoruz.

Turkcell BiP

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Turkcell BiP, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen bir sohbet uygulaması.

Turcell BiP uygulaması, aldığı her güncellemeyle yeni özellikler kazanmaya devam ediyor; standart olarak metin mesajlaşmanın dışında sesli ve görüntülü görüşme, belge gönderip alma ve benzeri gibi birçok farklı özellik destekleniyor. Üstelik BiP'teki en dikkat çekici nokta ise tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş olması. Acil durumlara özel iletişim ve sunduğu bir dizi servis de ek özellikler arasında.

Turkcell BiP

Viber

Viber, bir dizi farklı çıkartma desteğine sahip.

Tıpkı WhatsApp gibi Viber da kullanıcıları tanımlamak için iletişim numaralarını kullanan bir sohbet uygulaması. Kayıt olduğunuzda cep telefonunuza bir kod geliyor ve daha sonrasında ücretsiz olarak mesajlaşma, fotoğraf ve video gönderimi mümkün hale geliyor. Ayrıca sohbetleri renklendirmekisteyenleriçin de birçok farklı çıkartma sunuyor.

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Viber

Skype

Skype, hem masaüstü hem de mobil uygulamasıyla epey başarılı seçenekler arasında.

Skype, video görüşmeleri için en çok tercih edilen uygulamalarından biri. Ancak mesajlaşma, dosya paylaşımı ve sesli aramalar da diğer özellikleri arasında. Hem masaüstü hem de mobil cihazlarda kullanılabiliyor olması da diğer bir avantaj.

Skype

Google Hangouts

Google Hangouts yine başarılı alternatiflerden biri.

Google Hangouts, başarılı bir WhatsApp alternatifi. Gmail hesabı olan tüm arkadaşlarınızla bu uygulama üzerinden bağlantı kurabilir ve sohbet edebilirsiniz. Uygulamaya ek olarak Gmailiçine entegre edilmiş olması da işlemleri kolaylaştırıyor.

Google Hangouts

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WeChat

WeChat, sesli ve görüntülü görüşme desteği de sunuyor.

WeChat, Çin'deki en popüler sohbet uygulaması. WhatsApp'taki gibi telefon numarasını ve doğrulama kodunu kullanarak aktif edilebiliyor. Dosyaları paylaşımı, konum paylaşımı, ücretsiz olarak sesli ve görüntülü görüşme imkanlarının tümünü sağlıyor.

WeChat

Telegram

Telegram, Uçtan Uca Şifreleme desteği sunuyor.

Alternatif olarak tercih edilebilecek diğer uygulama ise Telegram. Özellikle UçtanUcaŞifreleme desteğiyle sohbetleri güvenli şekilde depoluyor. Ayrıca toplamda 200 bine kadar kullanıcıyla tek bir sohbette buluşmayı sağlıyor.

Telegram

Signal

Signal, WhatsApp karşısında Elon Musk'ın da önerdiği uygulamalardan biri.

Güvenlik ve gizlilik konusunda ön plana çıkan Signal ise diğer bir WhatsApp alternatifi. Zira uygulama özellikle kullanıcılardan elde edilen verilerin hiçbir şekilde depolanıp satılmadığını özellikle belirtiyor. Bu arada WhatsApp konusunun patlak vermesiyle birlikte Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk da Signal'i alternatif olarak gösterdi.

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Signal

TEKNOLOJİ Elon Musk iletişim için WhatsApp yerine Signal uygulamasını öneriyor

Discord

Discord, eskiden yalnızca oyuncuların platformu olarak bilinse de pandemi döneminde genele yayılmayı başardı.

Discord, pandemi nedeniyle insanların en fazla tercih etmeye başladığı iletişim uygulamalarından biri haline geldi. Hem masaüstü hem de mobil uygulamalarıyla epey başarılı bir seçenek.

Discord