Teknoloji Facebook ve Instagram hassas reklam hedefleme gruplarını devre dışı bırakıyor
İNTERNET

Facebook ve Instagram hassas reklam hedefleme gruplarını devre dışı bırakıyor

Facebook ve Instagram; din, ırk, siyasi görüş ya da benzer 'hassas' reklam hedefleme gruplarını ortadan kaldırıyor. Şirket, bu seçeneklerin olumsuz deneyimlere neden olabileceğini özellikle belirtiyor. Reklamverenler, 19 Ocak 2022'den itibaren bu kategorileri baz alarak reklamların kategorizasyonunu değiştiremeyecek.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Facebook ve Instagram hassas reklam hedefleme gruplarını devre dışı bırakıyor
Facebook Instagram

Facebook ve Instagram artık Meta şirketi altında hizmet veriyor. Bu kapsamında şirket politikalarında da birtakım düzenlemeler söz konusu. Yeni bilgilere göre Facebook reklamverenlerin, din, ırk, sağlık ve siyasi inanç gibi konulardaki reklam hedeflemeyi düzenliyor. Yani artık bu kategorilere göre reklamları filtrelemek mümkün olmayacak.

Meta'nın pazarlama ve reklamlardan sorumlu başkan yardımcısı Graham Mudd, konuyla alakalı şu açıklamayı yapıyor:

  • Uzmanlardan, bu tür hedefleme seçeneklerinin yeterince temsil edilmeyen gruplardaki insanlar için olumsuz deneyimlere yol açacak şekilde kullanılabileceğine dair endişeleri duyduk.
Bunun gibi hedefleme seçenekleri olumsuz deneyimlere yol açacak şekilde kullanılabilir.

Şirketin ayrıntılı hedefleme seçeneklerinin aslında fiziksel özelliklere veya kişisel tercihlere dayanmadığı özellikle vurgulanıyor. İşin özünde Facebook aslında hedefleme seçeneklerinin kötü amaçlarla kullanılabileceğinin altını çiziyor.

Değişiklik, 19 Ocak 2022'de Facebook, Instagram ve Messenger'da hayata geçiyor. Ancak bu yine de Meta'nın yaşa, cinsiyete ve konuma göre hedefleme yapmasının önüne geçildiği anlamına gelmiyor.

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