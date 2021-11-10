Facebook ve Instagram hassas reklam hedefleme gruplarını devre dışı bırakıyor

Facebook ve Instagram artık Meta şirketi altında hizmet veriyor. Bu kapsamında şirket politikalarında da birtakım düzenlemeler söz konusu. Yeni bilgilere göre Facebook reklamverenlerin, din, ırk, sağlık ve siyasi inanç gibi konulardaki reklam hedeflemeyi düzenliyor. Yani artık bu kategorilere göre reklamları filtrelemek mümkün olmayacak.

Meta'nın pazarlama ve reklamlardan sorumlu başkan yardımcısı Graham Mudd, konuyla alakalı şu açıklamayı yapıyor:

Uzmanlardan, bu tür hedefleme seçeneklerinin yeterince temsil edilmeyen gruplardaki insanlar için olumsuz deneyimlere yol açacak şekilde kullanılabileceğine dair endişeleri duyduk.

Bunun gibi hedefleme seçenekleri olumsuz deneyimlere yol açacak şekilde kullanılabilir.

Şirketin ayrıntılı hedefleme seçeneklerinin aslında fiziksel özelliklere veya kişisel tercihlere dayanmadığı özellikle vurgulanıyor. İşin özünde Facebook aslında hedefleme seçeneklerinin kötü amaçlarla kullanılabileceğinin altını çiziyor.

Değişiklik, 19 Ocak 2022'de Facebook, Instagram ve Messenger'da hayata geçiyor. Ancak bu yine de Meta'nın yaşa, cinsiyete ve konuma göre hedefleme yapmasının önüne geçildiği anlamına gelmiyor.

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