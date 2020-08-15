Apple komisyon alamayınca Fortnite'ı mağazasında kaldırdı

Fortnite, özellikle mobil kullanıcılar arasında dünyanın en çok oynanan oyunlarının başında geliyor. Milyonlarca indirmeye erişmiş oyunun son sürümü geçtiğimiz günlerde App Store'dan kaldırılınca birçok oyun sever konuya anlam verememişti.

Daha sonra bu kaldırma işleminin, oyunu üreten Epic Games'in ödeme sistemini değiştirmesinden dolayı gerçekleştiği ortaya çıktı.

Fortnite, App Store'dan kaldırıldı.

Apple yüzde 30 komisyonunun peşinde

Epic Games ise Apple'ın bu hamlesine karşı üç aşamalı bir eylem gerçekleştirdi. The Verge'ün haberine göre, şirket Apple'ı tekelleşmeden dolayı da dava etmeyi planlıyor.

Epic Games, Fortnite kullanıcılarını da Twitter'da organize edip #FreeFortnite tagini açtı. 'Özgür Fortnite' anlamına gelen bu tagde birçok kullanıcı da Apple'ı protesto etti.

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Fortnite neden kaldırıldı?

Apple ile Epic Games arasında Fortnite üzerinden başlayan savaşın en temel sebebi ise; pastayı kimin daha fazla yiyeceği hakkında. Şu an Apple'ın kurduğu tekel düzende her türlü oyun, app geliştiricisi ciddi bir payı Apple'a veriyor.

Epic Games bu savaşı kazanırsa birçok geliştiricinin de bu davadan yararlanması olası. Apple'ın bir pazar alanı açıp neredeyse ürünün gelirinin yarısına göz koyması da serbest piyasa ekonomisi ile uyuşmayan bir sistem.