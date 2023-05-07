Gelecek kuluçka merkezlerinde

Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda kuluçka merkezleri önemli rol oynuyor. Gelişmiş ülkelerde örneğini sıkça gördüğümüz bu yapılar sayesinde teknolojiye kendini adamış girişimciler fikirlerini hayata geçirme şansı buluyor. Binlerce dolarlık ufak yatırımlarla başlayan tekno-girişimciler kuluçka merkezlerinde milyar dolarlık değerlemelere ulaşıyor. Üstelik bunu dev fabrikalar kurmadan, büyük sermayelere ihtiyaç duymadan gerçekleştiriyor. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) de ülkemizdeki teknoloji girişimcilerine sunduğu olanak ve desteklerle öne çıkıyor.

İbrahim Elbaşı.

5 YILDA ÖNEMLİ MESAFE ALDIK

BTM’nin Türkiye’deki teknoloji eko sistemine yaptığı katkıyı Genel Müdür İbrahim Elbaşı ile konuştuk. BTM’nin bu zamana kadar dünyadaki tüm kuluçka merkezlerinin ulaşmak istediği nihai noktaya 5 yıl gibi kısa bir sürede ulaştığını dile getiren Elbaşı, “Kurumumuzda geleceğin dünyasına değer katacak önemli projeler üretiliyor. Biz bir teknopark değiliz. Kendimizi startup merkezi olarak yorumluyoruz. Nitekim kuluçka merkezleri konusunda dünyanın en önemli otorite kuruluşlarından biri olarak görülen UBI Global tarafından ‘Dünyanın En İyi 5 Startup Merkezi’nden Biri’ olarak seçildik” diye konuştu.

3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM DEĞERİ

Bünyelerindeki programlar hakkında bilgi veren Elbaşı şunları söyledi: “BTM 2017’den beri faaliyetlerini sürdürüyor. Bu süre içerisinde gerek ülkemize ve gerekse dünyaya değer katacak birçok proje hayata geçti. Bu zamana kadar 20 bin girişimciden başvuru aldı ve 4 bin 138 startup kuran 7 bin 350 girişimciyi destekledik. Altı yılda BTM girişimlerinin aldığı yatırım değerlemesi 3 milyar lirayı aştı. Bizim bünyemizde yer alan startuplar belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra yerlerini yeni gelmekte olan startuplara bırakıyor. Dolayısıyla bizden mezun olan startuplar artık ayakları üzerinde durmayı başaran girişimler oluyor. Bu startuplar bizimle beraber oldukları süre içerisinde dünyaya satışlar gerçekleştiriyor.”

TEKNO GİRİŞİMCİYE VİZE MUAFİYETİ GETİRİLSİN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıklamış olduğu “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” doğrultusunda önemli adımlar atıldığının altını çizen Elbaşı, “Peak Games ile ilk Unicorn’una kavuşan Türkiye, piyasa değeri 20 milyar dolar ve üzerinde olan ‘decacorn’larını da BTM gibi girişimcilik ekosistemine destek veren kurumlar sayesinde yakın zamanda çıkaracak. Üniversite - sanayi iş birlikleri de Türkiye’deki girişimcilik kültürünün yaygınlaşması açısından son derece önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

PLANLAMA ŞART