Giyilebilir cihazda güvenlik riskine dikkat

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı saat gibi giyilebilir teknolojiler, saati haber vermekten daha fazlasını sunuyor. Bileğimizdeki saatten mesajları, e-postalarımızı görüntülüyor ve ödeme yapabiliyoruz. Temassız ödeme imkanı sunan saatler, özellikle son dönemlerde ön plana çıkmaya başladı. Benzer şekilde; akıllı yüzükler, implantlar ve giyilebilir sensörlerin yaygınlaştığına tanık oluyoruz.





KİŞİSEL VERİ VEYA ŞİFRELERE MÜDAHALE

Dijital güvenlik şirketleri ise, birçok veriyi toplayan bu teknolojilerin taşıdığı riskleri araştırarak sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Ev internetine, tablete, arabamıza bluetooth özelliğiyle bağlandığımız cihazlarımızın her zaman güvenli olmadığı konusunda uyarılar artıyor. Günümüzdeki siber saldırıların önemli bölümünün kurumlar kadar bireylere de yapıldığımı söylemekte fayda var. Farklı yöntemlerle, şifreleriniz manipüle edilebilir veya cihazların kilidi açılabilir. Verilerinizin üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılması riski yanında, yazılım ekosistemine yönelik saldırılardan para kazanmalarının birçok yolu bulunuyor.





BLUETOOTH ÜZERİNDEN GÜVENLİK AÇIKLARI

Dijital güvenlik şirketi ESET’in açıklamasına göre, taktığınız cihazın yazılımından uygulamasına ve arka uç bulut sunucularına kadar birden fazla unsuru bulunuyor. Örneğin, telefonumuzla saati eşleştirmek için kullanılan bluetooth protokollerinde yıllar içinde ciddi güvenlik açıkları saptandı. Bunlar, yakın mesafedeki saldırganların cihazları çökertmesine ve bilgileri manipüle etmesine neden olabiliyor. Cihazınız üzerindeki kötü yazılım da saldırılara açık hale gelmenizi sağlıyor. Kodlama hataları sıklıkla gizlilik sızıntılarına neden oluyor. Kullanıcıların veriler konusunda dikkatsiz davranması da ayrı bir risk. Yasal şirketler gibi görünmek üzere tasarlanmış sahte uygulamaları yanlışlıkla indirebilir ve kişisel bilgilerinizi buralara girebilirsiniz.





NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Saygın giyilebilir cihaz sağlayıcılarını seçin.

Gizlilik ve güvenlik ayarlarını yakından inceleyin.

Yetkisiz eşleştirmeyi önlemek için ayarları değiştirin.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı açın.

Kilit ekranlarını parola ile koruyun.





NASIL KORUMA SAĞLARIZ?

Yalnızca yasal uygulama mağazalarını kullanın.

Tüm yazılımları güncel tutmaya çalışın.

Uygulama izinlerini sınırlayın.

Cihazları misafir Wi-Fi ağında tutmaya özen gösterin.

En son aygıt yazılımına güncelleyin.

Tüm cihaz şifrelerinin fabrika varsayılan ayarlarından değiştirildiğinden emin olun.



