Teknoloji Google açıkladı Balonlarla internet sağlayan Loon projesi sona erdi
İNTERNET

Google açıkladı: Balonlarla internet sağlayan Loon projesi sona erdi

Google, 10 senedir üzerinde çalışılan Loon projesini yüksek maliyetler nedeniyle rafa kaldırdığını duyurdu. Geçtiğimiz dönemlerde doğal afetlerde ulaşılması zor bölgelere bu proje kapsamında internet götüren Google, bundan sonra daha farklı çözümlere yönelecek gibi görünüyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Project Loon
Google Project Loon

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Google, 10 yıldır üzerinde çalıştığı Loon projesine son noktayı koydu. Çatı şirket Alphabet'e bağlı olarak devam ettirilen deneysel proje esasında büyük balonlar vasıtasıyla ulaşması zor bölgelere internet götürmeyi amaçlıyordu.

  • Project Loon nedir? Kırsal ve uzak alanlara internet erişimi sağlamaya çalışan bir hizmet. Şirket, havadan kablosuz bir ağ oluşturmak için stratosferde 18 ila 25 km rakımda yüksek irtifa balonları kullanıyor. (Wikipedia)

50 bin kilometrekarelik alana internet sağladı

Geçen yıl Temmuz'da ilk kez ticarileşmeye yaklaşan Loon projesi, aslında Kenya'da 35 balona sahip bir filoyla hayata geçirilmişti. Bu sayede 50 bin kilometrekarelik alana internet sağlandı.

Fakat gelinen noktada Loon yerine farklı projelere yönelmek isteyen şirket maliyetleri de göz önünde bulundurarak bu kararı aldığını belirtiyor.

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