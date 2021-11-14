Google Chrome için yeni ekran görüntüsü aracı geliyor

Dünyanın en fazla tercih edilen web tarayıcısı Google Chrome, yenilenen sürüm için bir dizi özellik geliştiriyor. Şu anda kullanıcıların en çok beklediği detaylar arasında 'ekran alıntısı aracı' geliyor. Google da yeni Chrome ile birlikte bu sistemi hayata geçirmeye odaklanıyor.

Google Chrome'da tarayıcı adres çubuğuna chrome://flags yazarak daha sonrasında arama kısmına Desktop Screenhots kelimelerini girmek gerekiyor. Ardından aktif ettikten sonra işlem tamamlanıyor.

Google Chrome ekran görüntüsü aracı nasıl aktif edilir?

Şimdilik test aşamasında olan bu özellik basit bir şekilde etkinleştirilip kullanılabiliyor. Aktif hale getirmek için adres çubuğuna chrome://flags yazıp ekran üzerinden seçeneği aktif etmek yeterli. Böylece ekranın herhangi bir kısmından görüntü alınabildiği gibi seçilen sayfanın tamamı da görüntüye dahil edilebiliyor.

Tabii bu özellik yalnızca ekran görüntüsü almakla kalmıyor. Aynı zamanda düzenleme imkanı da sunuyor. Bu sayede ekran görüntüleri kaydedilmeden önce çeşitli düzenleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Yani alınan ekran görüntüsü düzenleme sonrasında artık son aşamada kaydediliyor.

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