Google deprem uyarı sisteminin kapsam alanını genişletiyor

Google, çok uzunca bir süredir Android telefonlar üzerinden deprem ölçümü veya tarama altyapısı kurmak için çalışmalar yapıyor. Yani böylece aslında cihazlar birer sismograf olarak kullanılmaya başlanıyor. İvmeölçer yardımıyla telefondaki ufak hareketler bile algılanıp buna göre çeşitli işlemler yapılıyor.

Google, bu hamleyle birlikte deprem ağını daha da genişletmeye çalışıyor.

Son olarak Yeni Zelanda ve Yunanistan'da aktif edilen bu sistemin önümüzdeki süreçte çok daha geniş bir alana yayılması bekleniyor. Böylece farklı noktalardan bilgilerin toplanması hedefleniyor. Anlık olarak eşzamanlı şekilde toplanan bilgiler, Google'ın deprem ağında anonim şekilde işlenip saklanıyor. Ardından depremin hem öncesinde hem de sonrasında kapsamlı bilgilere sahip olunabiliyor.

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Google'ın asıl amacı dünyanın en büyük deprem algılama sistemini oluşturmak. Özellikle erken uyarı konusunda yeni bir çağ başlatabilir.

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