Google Earth Artık Chrome Dışındaki Tarayıcılarda da Kullanılabilecek

Google, Earth'ün web tabanlı sürümünü bugün itibarıyla Firefox, Edge ve Opera gibi tarayıcılara da açıyor. Arama devi, 2017 yılında Google Earth'te büyük geliştirmeler gerçekleştirmeler gerçekleştirirken web sürümünü Chrome ile kısıtlı tutuyordu. Bugün ise bu sınırlar epey genişlemiş durumda.

görsel: google

Google, açık web standartlarının destekçisi olduğunu söylese de Earth, web'de yalnızca Chrome'a özgü Yerel İstemci (NaCl) teknolojisiyle sunulmuştu. NaCI, Earth'ün Google'ın yerel C++ uygulama kodu ile doğrudan bir Chrome tarayıcısında çalışabilmesini sağladı. Ardından şirket, son 3 yıl içinde diğer geliştiricilerin WebAssembly gibi yeni web standartlarına katkıda bulundu.

Google, son altı 6 ay içinde NaCI uygulamasından WebAssembly'a geçişi beta olarak test etti ve sonunda Google Earth'ü Firefox, Edge ve Opera tarayıcıları için kullanıma sundu. Ancak Apple'ın tarayıcısı Safari bu noktada önemli bir istisna. Google Earth ekibi bir blog gönderisinde, "Hala yapacak işlerimiz var. Deneyimlerimizi tüm bu tarayıcılarda iyileştiriyor ve Safari için destek ekliyoruz." ifadelerini kullandı. Kısacası Safari kullanıcıları, Google Earth için biraz daha beklemek zorundalar.

Kaynak: webtekno