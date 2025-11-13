Google Mesajlar’a yapay zekâ güncellemesi: Insights özelliği geliyor

Google, Mesajlar uygulamasını akıllı bir asistan seviyesine taşıyacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. “Insights (İçgörüler)” adı verilen bu yenilik sayesinde, kullanıcılara mesaj içinde gelen bağlantıların içeriği Gemini tarafından otomatik olarak özetlenmiş şekilde gösterilecek.





Google Mesajlar’ın v20251103 beta sürümünde ortaya çıkan kod satırlarına göre, kullanıcı “Insights” düğmesine dokunduğunda Gemini, mesajdaki bağlantıyı analiz ederek 150 karakteri aşmayan kısa maddeler halinde özet sunacak. Bu maddeler, içeriğin en önemli noktalarından seçilecek.





Özelliğin dikkat çeken bir diğer yönü ise, Gemini’nin özetleri sadece bağlantıdaki içerikten mi yoksa ek web taramasından mı oluşturduğunu belirtmesi. Kullanıcı isterse Gemini’den konuyla ilgili daha fazla detay toplamasını isteyebilecek.





Sistem yalnızca özet çıkarmakla kalmayıp, bağlantının kaynağı ve güvenilirliği hakkında uyarılar, ayrıca “Konuyu daha detaylı görmek ister misiniz?” gibi yönlendirici sorular da gösterecek. Böylece Google Mesajlar, klasik bir SMS/RCS uygulamasından çıkarak akıllı bir bilgi merkezine dönüşmeyi hedefliyor.



