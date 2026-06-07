Google Mesajlar’da yanlış mesaja karşı yeni önlem

Google Mesajlar, Akıllı Yanıtlar özelliğinde mesajların doğrudan gönderilmesini engelleyen yeni bir seçenek sunmaya başladı. “Taslağa Ekle” özelliğiyle kullanıcılar önerilen yanıtları göndermeden önce kontrol edebilecek.

Google Mesajlar’da Akıllı Yanıtlar için yeni dönem

Google’ın mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar, kullanıcıların yanlışlıkla mesaj göndermesini önlemeye yönelik “Taslağa Ekle” seçeneğini kullanıma sundu. Mart ayında test edilmeye başlanan özellik, uygulamanın kararlı sürümünde kullanıcılara ulaşmaya başladı.

Daha önce Akıllı Yanıtlar bölümünde önerilen bir yanıta dokunulduğunda mesaj doğrudan karşı tarafa iletiliyordu. Bu kullanım biçimi, bazı kullanıcıların istemeden mesaj göndermesine neden olabiliyordu.

Mesajlar önce taslak olarak kutuya eklenecek

Yeni seçenekle birlikte Akıllı Yanıtlar doğrudan gönderilmek yerine mesaj yazma alanına taslak olarak yerleşiyor. Kullanıcılar böylece metni kontrol edebiliyor, gerekirse düzenleyebiliyor ve gönderme işlemini manuel olarak başlatabiliyor.

Özelliğin öne çıkan noktaları şöyle:

Akıllı Yanıtlar artık doğrudan gönderilmeden önce taslak olarak eklenebiliyor.

Kullanıcılar mesajı göndermeden önce metin üzerinde değişiklik yapabiliyor.

Varsayılan davranış şimdilik “Dokun ve gönder” olarak devam ediyor.

“Taslağa Ekle” seçeneği uygulama ayarlarından aktif hale getirilebiliyor.

Taslağa Ekle nasıl aktif edilir?

Google Mesajlar’da bu ayarı değiştirmek için uygulamanın Ayarlar menüsüne girilmesi gerekiyor. Ardından “Öneriler ve Eylemler” sekmesi altında yer alan “Öneriler” bölümünden ilgili seçenek seçilebiliyor.

“Taslağa Ekle” tercih edildiğinde Akıllı Yanıtlar, mesaj kutusuna metin olarak aktarılıyor. Böylece kullanıcı, önerilen cevabı göndermeden önce son kez gözden geçirme imkanı buluyor.

Güncel sürümde kullanıma açıldı